Ср, 13.02.2019
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На пляжах Таиланда нашли два обезглавленных тела и голову

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Таиланд. Иллюстративное фото.

ФОТО: Yongkiet Jitwattanatam / PantherMedia / Scanpix

Обезглавленные тела двух мужчин и голову женщины нашли в Таиланде на популярных туристических курортах. Об этом сообщает News.com.au.

Полицейские рассказали, что у одного из мужчин, которого обнаружили на пляже Мае Рампуенг в провинции Районг, было три татуировки на английском языке на запястье и порезы на шее. Он скончался примерно неделю назад, пишет Lenta.ru.

Тело второго мужчины найдено в десяти километрах на том же пляже, но его смерть наступила около десяти дней назад. Также, по словам шефа полиции Прасерта Буакхао, недалеко от Бангкока рыбаки выловили голову женщины с длинными волосами. Буакхао считает, что все три случая связаны между собой.

Отмечается, что провинция Районг, расположенная в двух часах езды от Бангкока, — очень популярное туристическое направление, а пляж Мае Рампуенг считается одной из самых известных достопримечательностей региона.

В декабре 2018 года марокканские экстремисты обезглавили 24-летнюю туристку из Дании и ее 28-летнюю подругу из Норвегии Марен Уеланд. Все происходящее марокканцы сняли на видео. Правительство Дании уверено, что в убийстве замешаны члены террористической организации «Исламское государство», поскольку на видеозаписи слышны крики «Это за Сирию! Вот ваши головы, враги Бога».

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