На пляжах Таиланда нашли два обезглавленных тела и голову

Полицейские рассказали, что у одного из мужчин, которого обнаружили на пляже Мае Рампуенг в провинции Районг, было три татуировки на английском языке на запястье и порезы на шее. Он скончался примерно неделю назад, пишет Lenta.ru.

Тело второго мужчины найдено в десяти километрах на том же пляже, но его смерть наступила около десяти дней назад. Также, по словам шефа полиции Прасерта Буакхао, недалеко от Бангкока рыбаки выловили голову женщины с длинными волосами. Буакхао считает, что все три случая связаны между собой.

Отмечается, что провинция Районг, расположенная в двух часах езды от Бангкока, — очень популярное туристическое направление, а пляж Мае Рампуенг считается одной из самых известных достопримечательностей региона.