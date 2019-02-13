«Мерседес» представил болид W10 на сезон-2019

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» официально представила свой новый болид под индексом W10, на котором будет выступать в сезоне-2019 чемпионата мира. Презентация команды прошла на английском автодроме «Сильверстоун». Боевыми гонщиками команды останутся пятикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас, передает championat.com.