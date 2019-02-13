Керсти Кальюлайд: одно из узких мест эстонского общества - отношение к более слабым

«Как за 30 лет мы не сумели справиться в обществе с такими человеческими проблемами, как помощь слабым? Пока мы этого не сделаем, мы не поймем сути и значения страны благосостояния. Мы сможем двигаться вперед быстрее, ликвидировав узкие места, а отношение к более слабым и помощь им, бесспорно, одно из узких мест в нашем обществе», - отметила глава государства.

Говоря о составлении стратегии, президент Кальюлайд подчеркнула важность проработки различных сценариев, а не предложение одного конкретного решения. «Прогнозирование будущего всегда является делом неблагодарным, поэтому я надеюсь, что стратегия станет, скорее, матрицей, которая показывает, что при вкладе во что-то одно результат будет таковым, а при других вариантах результат для государства и общества будет другой», – сказала президент Кальюлайд, по оценке которой такие долгосрочные государственные стратегии, в первую очередь, заставляют думать, а не диктуют планы.

«Насколько наше общество будет успешным, зависит, в первую очередь, от того, какими мы будем людьми и какие ценности будем считать важными», - отметила глава государства.

Кроме того, президент ЭР подчеркнула в своей речи, что важно распознать те места, где происходит прорыв. Она привела в качестве примера ИД-карту, при создании которой в свое время активно обсуждался вопрос, снабжать карту чипом или оставить ее просто в виде удостоверения личности. «Сегодня применение чипа превзошло в разы самые смелые ожидания, но этого нельзя было предвидеть. И все же тогда почувствовали, что правильнее будет идти именно этой дорогой», - напомнила президент Кальюлайд.