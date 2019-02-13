Керсти Кальюлайд: одно из узких мест эстонского общества - отношение к более слабым

В сегодняшней речи в ходе обсуждения стратегии «Эстония 2035» президент Керсти Кальюлайд подчеркнула, что хотя Эстония за последние 30 лет проделала большой путь в экономике и построила функционирующее э-государство, мы не смогли как общество сделать достаточно для более слабых.
«Как за 30 лет мы не сумели справиться в обществе с такими человеческими проблемами, как помощь слабым? Пока мы этого не сделаем, мы не поймем сути и значения страны благосостояния. Мы сможем двигаться вперед быстрее, ликвидировав узкие места, а отношение к более слабым и помощь им, бесспорно, одно из узких мест в нашем обществе», - отметила глава государства.
Говоря о составлении стратегии, президент Кальюлайд подчеркнула важность проработки различных сценариев, а не предложение одного конкретного решения. «Прогнозирование будущего всегда является делом неблагодарным, поэтому я надеюсь, что стратегия станет, скорее, матрицей, которая показывает, что при вкладе во что-то одно результат будет таковым, а при других вариантах результат для государства и общества будет другой», – сказала президент Кальюлайд, по оценке которой такие долгосрочные государственные стратегии, в первую очередь, заставляют думать, а не диктуют планы.
«Насколько наше общество будет успешным, зависит, в первую очередь, от того, какими мы будем людьми и какие ценности будем считать важными», - отметила глава государства.
Кроме того, президент ЭР подчеркнула в своей речи, что важно распознать те места, где происходит прорыв. Она привела в качестве примера ИД-карту, при создании которой в свое время активно обсуждался вопрос, снабжать карту чипом или оставить ее просто в виде удостоверения личности. «Сегодня применение чипа превзошло в разы самые смелые ожидания, но этого нельзя было предвидеть. И все же тогда почувствовали, что правильнее будет идти именно этой дорогой», - напомнила президент Кальюлайд.
Работой по составлению государственной стратегии развития «Эстония 2035» руководит госканцелярия вместе с Министерством финансов, стратегия будет готова в следующем году. Цель составления стратегии заключается в развитии и поддержке благосостояния нашего государства и народа на таком уровне, чтобы Эстония и через двадцать лет была лучшим местом для жизни и работы. Стратегия задает общий вектор развития для лиц, формирующих политику в различных сферах и принимающих соответствующие решения, а также направление в части использования выделяемых Европейским Союзом денежных средств.