Крупнейшая авиазабастовка: часть рейсов из Эстонии отменили

По информации на сайте Таллиннского аэропорта, все полеты Nordica, которые должны были прибыть в среду из Брюсселя или вылететь в бельгийскую столицу, отменены.

Рижский аэропорт также сообщил, что Air Baltic и Ryanair отменили в среду все полеты в Бельгию.

Во вторник в 23 часа по эстонскому времени аэропорты Бельгии закрылись на сутки в связи со всеобщей забастовкой в стране и обслуживают только военные, правительственные и экстренные рейсы. Ожидается, что из-за забастовки в Бельгии не будут курсировать также поезда, автобусы и трамваи. Забастовку объявили три крупных профсоюза, которые требуют повышения зарплат. В центре Брюсселя в среду ожидаются демонстрации и митинги протеста.

Как сообщил во вторник бельгийский авиадепартамент Skeyes, забастовка охватила обслуживание всех самолетов на высоте ниже 8000 местров.

Skeyes направляет авиатранспорт на высоты ниже 8000 метров и на этой высоте, летать выше над воздушным пространством страны запрещается, сообщил пресс-секретарь Skeyes.

Это означает, что самолеты не могут ни приземляться в Бельгии, ни взлетать с ее территории. Однако полеты государственных и военных самолетов и экстренные рейсы все-таки разрешены