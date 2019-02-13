Фото: позавчера в Кейла расцвели первые весенние цветы!

На днях садовод-любитель Эве Пыльдмаа из Кейла нашла в своем саду первые весенние цветочки: желтые весенники, или эрантисы.

Желтые весенники в кейласком саду. ФОТО: Facebook

Хотя большая часть Кейла все еще находится под густым снежным ковром, как и вся остальная Эстонии, в некоторых местах вдоль стены дома Эве земля уже растаяла, и выглянули милые желтые цветочки.