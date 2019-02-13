Ср, 13.02.2019
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Фото: позавчера в Кейла расцвели первые весенние цветы!

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Lilled lumes. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

В первой половине февраля, когда метет метель и весной еще не пахнет, в одном эстонском саду расцвели весенние цветы, причем довольно редкие, сообщает Kodustiil. 

На днях садовод-любитель Эве Пыльдмаа из Кейла нашла в своем саду первые весенние цветочки: желтые весенники, или эрантисы. 

Желтые весенники в кейласком саду.

ФОТО: Facebook

Хотя большая часть Кейла все еще находится под густым снежным ковром, как и вся остальная Эстонии, в некоторых местах вдоль стены дома Эве земля уже растаяла, и выглянули милые желтые цветочки.

До официального начала весны еще больше месяца, а весенники тут как тут. С весной вас!

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