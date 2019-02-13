Ср, 13.02.2019
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  • Соцдемы не спешат принимать решения по Райнеру Вакра: дождемся позиции ТЛУ

Соцдемы не спешат принимать решения по Райнеру Вакра: дождемся позиции ТЛУ

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Райнер Вакра.

ФОТО: Erik Prozes

Члены руководства Социал-демократической партии встретилось со своим однопартийцем Райнером Вакра, которого обвинили в плагиате, но не спешит занимать позицию по его случаю, передает Rus.ERR.

«Руководство партии в среду встретилось с Райнером Вакра и поговорило об обвинениях, выдвинутых в газете Eesti Ekspress. Сам Вакра продолжает придерживаться той же позиции, которую он опубликовал в социальных сетях», - сказала ERR пресс-секретарь соцдемов Мадле Липпус, добавив, что обвинение очень серьезное.

Она добавила, что прежде, чем высказывать свое мнение, партия хотела бы дождаться оценки Таллиннского университета.

Ранее в среду пресс-служба вуза сообщила, что Таллиннский университет созовет академическую комиссию, призванную определить, является ли дипломная работа Райнера Вакра плагиатом.

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