Соцдемы не спешат принимать решения по Райнеру Вакра: дождемся позиции ТЛУ

«Руководство партии в среду встретилось с Райнером Вакра и поговорило об обвинениях, выдвинутых в газете Eesti Ekspress. Сам Вакра продолжает придерживаться той же позиции, которую он опубликовал в социальных сетях», - сказала ERR пресс-секретарь соцдемов Мадле Липпус, добавив, что обвинение очень серьезное.