Соцдемы не спешат принимать решения по Райнеру Вакра: дождемся позиции ТЛУ

Члены руководства Социал-демократической партии встретилось со своим однопартийцем Райнером Вакра, которого обвинили в плагиате, но не спешит занимать позицию по его случаю, передает Rus.ERR.
«Руководство партии в среду встретилось с Райнером Вакра и поговорило об обвинениях, выдвинутых в газете Eesti Ekspress. Сам Вакра продолжает придерживаться той же позиции, которую он опубликовал в социальных сетях», - сказала ERR пресс-секретарь соцдемов Мадле Липпус, добавив, что обвинение очень серьезное.
Она добавила, что прежде, чем высказывать свое мнение, партия хотела бы дождаться оценки Таллиннского университета.
Ранее в среду пресс-служба вуза сообщила, что Таллиннский университет созовет академическую комиссию, призванную определить, является ли дипломная работа Райнера Вакра плагиатом.