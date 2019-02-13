В Таллинне закрывается самая дешевая заправка

Заправка ворвалась на рынок в сентябре, пообещав самые низкие цены в Таллинне, и до конца первой недели ее работы бензин на ней продавался по 1,31 евро за литр, а дизель - по 1,25 евро за литр.

Низкие цены принесли успех - за один месяц количество клиентов заправки выросло более чем в 4,5 раза. Более четверти посетителей заправки были водители Taxify.

Однако на этой неделе заправку закрыли, поскольку у недвижимостм, на которой расположена заправочная станция, сменился владелец. "Taxify и Olerex совместно ищут решения, чтобы водители Taxify и далее могли пользоваться скидкой. Надеемся прийти к соглашению в течение февраля", - сказала пресс-секретарь Taxify Карин Казе.