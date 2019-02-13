В Таллинне закрывается самая дешевая заправка

Заправка Taxify с самым дешевым топливом в Таллинне закрывается на этой неделе, потому что у недвижимости появился новый владелец. Теперь в сотрудничестве с Olerex ищут новое решение, чтобы по-прежнему предлагать водителям Taxify дешевое топливо.
Заправка ворвалась на рынок в сентябре, пообещав самые низкие цены в Таллинне, и до конца первой недели ее работы бензин на ней продавался по 1,31 евро за литр, а дизель - по 1,25 евро за литр.
Низкие цены принесли успех - за один месяц количество клиентов заправки выросло более чем в 4,5 раза. Более четверти посетителей заправки были водители Taxify.
Однако на этой неделе заправку закрыли, поскольку у недвижимостм, на которой расположена заправочная станция, сменился владелец. "Taxify и Olerex совместно ищут решения, чтобы водители Taxify и далее могли пользоваться скидкой. Надеемся прийти к соглашению в течение февраля", - сказала пресс-секретарь Taxify Карин Казе.
"Пока рекомендуем водителям Taxify заправляться на станциях Olerex, где для них действует постоянная дневная скидка в 5 центов от указанной цены и ночная постоянная скидка в 7 центов", - добавила Казе.