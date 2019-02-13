Картина дня: плагиат Вакра, смерть Ариэллы и ЧП в армии

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями среды.
Мужественная малышка Ариэлла умерла
Грустная новость пришла из брюссельской клиники Сен-Люк, где больше месяца проходила лечение восьмимесячная Ариэлла из Эстонии. Читать далее...
Дипломная работа Райнера Вакра оказалась плагиатом
Дипломная работа на тему «Подготовка системы сбора и вторичного использования упаковочных отходов в Тарту», которую Райнер Вакра защищал в 2002 году в Таллиннском университете, оказалась плагиатом. Читать далее...
Крупнейшая авиазабастовка: часть рейсов из Эстонии отменили
Крупнейшая забастовка в Бельгии повлияла и на авиасообщение в Эстонии: сегодня все полеты по маршруту Таллинн-Брюссель отменены. Читать далее...
СМИ сообщили о новых санкциях против России
Представители США и ЕС близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Читать далее...
10 нервных минут. Как рубль отреагировал на новости о новых санкциях
Рубль накануне в течение нескольких минут подешевел почти на 74 копейки, но в среду отыгрывает падение. Читать далее...
«Радар»: предполагаемый российский агент Мария Бутина бывала в Эстонии
История предполагаемого российского агента Марии Бутиной берет свое начало в Сибири, откуда она сумела подобраться к российской верхушке, а затем уже оттуда через Атлантику – до республиканцев, вплоть до самого Трампа. Расследование «Радара» обнаружило, что до того, как ее арестовали в США, Бутина пыталась завязать контакты в Эстонии. Читать далее...
Результаты проверки многоквартирных домов ужаснули спасателей, жильцам грозят штрафы
В начале февраля Спасательный департамент провел контрольные проверки в многоквартирных домах Эстонии, где проверил соблюдение требований пожарной безопасности. Только 22% проверенных домов соответствуют требованиям пожарной безопасности. Читать далее...
С жалобой о нападении на Штромке, которое в итоге не подтвердилось, обратилась жена Ээрика-Нийлеса Кросса
В ноябре прошлого года предпринимательница Кароли Хиндрикс написала в Facebook, как на Штромке ее подругу-американку с собакой закидали камнями: по данным Eesti Ekspress, речь шла о супруге члена Партии реформ и депутата Рийгикогу Ээрика-Нийлеса Кросса - бизнесвумен и владелице мызы Кыуэ Мэри Джордан. Вчера представители полиции и прокуратуры сообщили, что информация о нападении не подтвердилась, а прикинувшейся пострадавшей даме грозит уголовное преследование за дачу ложных показаний. Читать далее...
Сотни тысяч жителей Эстонии получат важное извещение от налоговой
Налогово-таможенный департамент начал на этой неделе рассылку извещений по уплате земельного налога; департамент направит по электронной почте, по СМС и по почте в общей сложности около 381 000 сообщений более чем 318 000 лицам о необходимости уплаты. Общие поступления по земельному налогу ожидаются на сумму 59 млн евро. Читать далее...
В Эстонии создадут регистр педофилов
Эстония взялась за создание регистра преступлений на сексуальной почве, совершенных в отношении детей, чтобы не допустить таких людей к работе с детьми даже в том случае, если они уже отбыли наказания за свои преступления. Читать далее...
"Страшная вонь": увиденное в знаменитом тартуском общежитии повергло студента в ужас
Одним январским вечером 18-летний студент Тартуского центра профессионального обучения Йорген Йоонас Симсон вернулся в свое общежитие на Нарвском шоссе, 89. То, что он увидел в своей комнате, напомнило страшный сон: в его кровати лежал пьяный сосед, весь в грязи, от него исходила жуткая вонь. С непутевым соседом расторгли договор аренды, но по закону ему необходимо предоставить для переезда 30 дней. Читать далее...
Помощников полицейских подозревают в совершении преступления
Сегодня, 13 февраля, сотрудники Бюро внутреннего контроля полиции задержали в качестве подозреваемых трех мужчин. Из них один бывший помощник полицейского, а двое - действующие помощники полицейских, которые работают в Ляэне-Вирумаа. Читайте далее...
Житель Эстонии убил соседа и для сокрытия преступления поджег дом
Пярнуский уездный суд в среду приговорил к длительному сроку заключения мужчину, который на Сааремаа убил соседа по даче и для сокрытия преступления поджег дом. Читайте далее...
Быстрая реакция женщины помогла предотварить преступление: полиция ищет мужчину в капюшоне
Сегодня, 13 февраля, примерно в 13.35 Центр тревоги получил сообщение, что в Тарту в кондитерскую на бульваре Сыпрузе проник мужчина, закрывший лицо капюшоном и пытался совершить кражу, сообщает Департамент полиции и погранохраны. Читайте далее...
Насилие в Вируском батальоне: пятеро солдат из мести избили сослуживца
На прошлых выходных в Вируском батальоне пятеро солдат самовольно решили не участвовать в рабочем дне батальона и избили дежурного, который подал об этом рапорт, пишет Postimees со ссылкой на Генштаб. Читайте далее...
Неоплаченный батончик мюсли довел до полиции
Пользователь соцсети Facebook, который в начале января был на заправке Olerex, рассказал на своей странице о том, как неоплаченный батончик мюсли привел его в полицию, пишет Postimees. Читайте далее...
На шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа ДТП: семь человек в больнице
По сообщению пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, сегодня в 19.20 поступил сигнал об аварии на 34 километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа. Читайте далее...
Контавейт достойного сопротивления ведущей теннистеке мира оказать не смогла
Ничего у Анетт сегодня не получилось: игры против сильнейших теннисного мира пока показывают, что выше нынешнего места в мировом рейтинге Контавейт, пока, трудно рассчитывать на большее. Читайте далее...
ЧП в армии: скончался солдат, получивший ранение на полигоне
По сообщению Генштаба, сегодня умер солдат-срочник, получивший ранение на полигоне, пишет Postimees. Читайте далее...