Картина дня: плагиат Вакра, смерть Ариэллы и ЧП в армии

Мужественная малышка Ариэлла умерла

Грустная новость пришла из брюссельской клиники Сен-Люк, где больше месяца проходила лечение восьмимесячная Ариэлла из Эстонии. Читать далее...

Дипломная работа Райнера Вакра оказалась плагиатом

Дипломная работа на тему «Подготовка системы сбора и вторичного использования упаковочных отходов в Тарту», которую Райнер Вакра защищал в 2002 году в Таллиннском университете, оказалась плагиатом. Читать далее...

Крупнейшая авиазабастовка: часть рейсов из Эстонии отменили

Крупнейшая забастовка в Бельгии повлияла и на авиасообщение в Эстонии: сегодня все полеты по маршруту Таллинн-Брюссель отменены. Читать далее...

СМИ сообщили о новых санкциях против России

Представители США и ЕС близки к тому, чтобы согласовать санкции против России в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в Керченском проливе. Читать далее...

10 нервных минут. Как рубль отреагировал на новости о новых санкциях

Рубль накануне в течение нескольких минут подешевел почти на 74 копейки, но в среду отыгрывает падение. Читать далее...

«Радар»: предполагаемый российский агент Мария Бутина бывала в Эстонии

История предполагаемого российского агента Марии Бутиной берет свое начало в Сибири, откуда она сумела подобраться к российской верхушке, а затем уже оттуда через Атлантику – до республиканцев, вплоть до самого Трампа. Расследование «Радара» обнаружило, что до того, как ее арестовали в США, Бутина пыталась завязать контакты в Эстонии. Читать далее...

Результаты проверки многоквартирных домов ужаснули спасателей, жильцам грозят штрафы

В начале февраля Спасательный департамент провел контрольные проверки в многоквартирных домах Эстонии, где проверил соблюдение требований пожарной безопасности. Только 22% проверенных домов соответствуют требованиям пожарной безопасности. Читать далее...

С жалобой о нападении на Штромке, которое в итоге не подтвердилось, обратилась жена Ээрика-Нийлеса Кросса

В ноябре прошлого года предпринимательница Кароли Хиндрикс написала в Facebook, как на Штромке ее подругу-американку с собакой закидали камнями: по данным Eesti Ekspress, речь шла о супруге члена Партии реформ и депутата Рийгикогу Ээрика-Нийлеса Кросса - бизнесвумен и владелице мызы Кыуэ Мэри Джордан. Вчера представители полиции и прокуратуры сообщили, что информация о нападении не подтвердилась, а прикинувшейся пострадавшей даме грозит уголовное преследование за дачу ложных показаний. Читать далее...

Сотни тысяч жителей Эстонии получат важное извещение от налоговой

Налогово-таможенный департамент начал на этой неделе рассылку извещений по уплате земельного налога; департамент направит по электронной почте, по СМС и по почте в общей сложности около 381 000 сообщений более чем 318 000 лицам о необходимости уплаты. Общие поступления по земельному налогу ожидаются на сумму 59 млн евро. Читать далее...

В Эстонии создадут регистр педофилов