Фото и видео: из-за выбежавшей на дорогу косули автомобиль перевернулся на крышу

«Полиция выяснила на месте происшествия, что по шоссе Пярну-Раквере-Сымеру со стороны Раквере ехали две машины. В какой-то момент на дороге появилась косуля, и транспортным средствам не удалось избежать столкновения с животным», - рассказала Pärnu Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоньяк.

Так как первая машина не получила серьезных повреждений, она продолжила путь. Ехавший за ней автомобиль Audi резко затормозил, в результате чего вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

Находившийся в Audi 31-летний мужчина смог самостоятельно выбраться из машины, он не пострадал. Водитель был трезв, имел права и был пристегнут ремнями безопасности.