Ср, 13.02.2019
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  • Фото и видео: из-за выбежавшей на дорогу косули автомобиль перевернулся на крышу

Фото и видео: из-за выбежавшей на дорогу косули автомобиль перевернулся на крышу

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Сегодня, 13 февраля, в 13:20 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Таммисте (волость Тори) на границе c Пярну легковой автомобиль Audi съехал в кювет и перевернулся на крышу.

«Полиция выяснила на месте происшествия, что по шоссе Пярну-Раквере-Сымеру со стороны Раквере ехали две машины. В какой-то момент на дороге появилась косуля, и транспортным средствам не удалось избежать столкновения с животным», - рассказала Pärnu Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Мария Гоньяк.

Так как первая машина не получила серьезных повреждений, она продолжила путь. Ехавший за ней автомобиль Audi резко затормозил, в результате чего вылетел в кювет и перевернулся на крышу.

Находившийся в Audi 31-летний мужчина смог самостоятельно выбраться из машины, он не пострадал. Водитель был трезв, имел права и был пристегнут ремнями безопасности.

О пострадавшей косуле сообщили местным охотникам. В результате ДТП повреждения получил фонарный столб.

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