Тартуский марафон состоится в полном объеме

Тартуский лыжный марафон в это году состоится в полном объеме и на любимой всеми лыжниками трассе Отепя - Эльва, передает Postimees.
Нынешнюю зиму можно считать идеальной, начиная с 2013 года. Хотя недавняя оттепель и уменьшила толщину снежного покрова на дистанции, праздник лыжного спорта состоится в полном объеме.
"Мы ознакомились с условиями на трассе, посмотрели прогноз погоды и верим, что в воскресенье условия на всей трассе будут по меньшей мере удовлетворительными. Больше головной боли доставляет проблема с промежуточными пунктами и парковкой на финише, которую может автотранспорт излишне нагрузить. Поэтому просим всех болельщиков оставить машины как можно дальше от трассы," - сказал директор Тартуского лыжного марафона Индрек Кельк.
По состоянию на сегодня на участие в марафоне зарегистрировались 4810 спортсменов. Старт основного забега длинной 61 километр начнется в 9 утра, старт полумарафона, 31 км - в 12:30.