Тартуский марафон состоится в полном объеме

Нынешнюю зиму можно считать идеальной, начиная с 2013 года. Хотя недавняя оттепель и уменьшила толщину снежного покрова на дистанции, праздник лыжного спорта состоится в полном объеме.

"Мы ознакомились с условиями на трассе, посмотрели прогноз погоды и верим, что в воскресенье условия на всей трассе будут по меньшей мере удовлетворительными. Больше головной боли доставляет проблема с промежуточными пунктами и парковкой на финише, которую может автотранспорт излишне нагрузить. Поэтому просим всех болельщиков оставить машины как можно дальше от трассы," - сказал директор Тартуского лыжного марафона Индрек Кельк.