Ср, 13.02.2019
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Тартуский марафон состоится в полном объеме

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Tartu suusamaratoni start.

ФОТО: Klubi Tartu Maraton / Kaimo Puniste

Тартуский лыжный марафон в это году состоится в полном объеме и на любимой всеми лыжниками трассе Отепя - Эльва, передает Postimees.

Нынешнюю зиму можно считать идеальной, начиная с 2013 года. Хотя недавняя оттепель и уменьшила толщину снежного покрова на дистанции, праздник лыжного спорта состоится в полном объеме.

"Мы ознакомились с условиями на трассе, посмотрели прогноз погоды и верим, что в воскресенье условия на всей трассе будут по меньшей мере удовлетворительными. Больше головной боли доставляет проблема с промежуточными пунктами и парковкой на финише, которую может автотранспорт излишне нагрузить. Поэтому просим всех болельщиков оставить машины как можно дальше от трассы," - сказал директор Тартуского лыжного марафона Индрек Кельк.

По состоянию на сегодня на участие в марафоне зарегистрировались 4810 спортсменов. Старт основного забега длинной 61 километр начнется в 9 утра, старт полумарафона, 31 км - в 12:30.

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