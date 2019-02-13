Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1985-й

Дом 1985-го года, разумеется Дом политпросвещения на бульваре Эстония, 9 в Таллинне. Проект: Райне Карп, Мати Райгна, 1981. Строительство: 1981-1985. Построенный по приказу Москвы дом политпросвещения, представлявший собой политическое учебное заведение, к которому должен был быть пристроен и конференц-зал на 1200 мест.

Ход проектирования постоянно контролировал эмиссар из Москвы, и в конце работы было уже два проекта – один для демонстрации в Москве, а второй для строительства. Главным акцентом построенного здания стала отмечавшая главный вход со стороны бульвара Рявала приземистая угловая башня, где изначально было запланировано разместить изображавшую земной шар сферу (частично черную – для изображения капиталистического запада, частично красную – Советский Союз). Внутри монументального закрытого плитнякового колосса находились роскошные интерьеры: дизайн помещений - Кирсти Лаанемаа и Ауло Падар.