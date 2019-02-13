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InfoTV – новая услуга Telia, воспользоваться которой могут все пользователи Бизнес-ТВ. Это собственный канал предприятия, позволяющий показывать рекламу или передавать коллегам и посетителям важную информацию, связанную с фирмой. Канал даёт предприятию прекрасную возможность делать клиентам специальные предложения или вдохновлять коллег важными сообщениями с телевизионного экрана. Своим опытом с автором техноблога Digitark поделились фирмы Expert Eesti и GMP Clubhotel.

Expert Eesti – сеть магазинов бытовой электроники, имеющая в Эстонии 10 магазинов. Expert предлагает своим клиентам широкий выбор бытовой и офисной техники – будь то холодильник, телевизор, кухонный комбайн или даже ноутбук. В магазине ежедневно работает множество экранов имеющихся в продаже телевизоров, на которых может передаваться картинка какого-нибудь телеканала. Однако в магазинах Expert вместо этого показывают информацию специально для клиентов: всевозможные видео, каналы – вплоть до рекламы и передачи информации. Панель управления (dashboard) услугой InfoTV позволяет фирме Expert администрировать из одного места трансляцию на экранах, расположенных в магазинах разных городов Эстонии: добавлять и удалять рекламу, видеоролики и т.д. Одна из функций – показ разной информации и рекламы на экранах, расположенных в разных местах.