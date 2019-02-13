Помощников полицейских подозревают в совершении преступления

Собранные к сегодняшнему дню данные Бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны указывают на то, что три помощника полицейских из Ляэне-Вирумаа совершили преступление против имущества, сделав это не в рабочее время. «Поскольку производство только на начальной стадии, невозможно сейчас обнародовать всю информации, но мы проводим обыски, допросы подозреваемых и другие необходимые следственые мероприятия», - говорит руководитель Идаской службы Бюро внутреннего контроля полиции Марк Черкасов.

Он добавил, что прошлое всех кандидатов в помощники полицейских полиция проверяет основательно. «До того, как допускаем кандидата в помощники полицейского до курсов и позже называем помощником полицейского, он должен пройти проверку прошлого. Человек ранее наказываемый в уголовном порядке или подозреваемый в преступлении не может стать помощником полицейского, также как и люди, мотивы которых вызывают у нас сомнение», - объясняет Черкасов, добавляя, что внутренний контроль следит за помощниками полицейских, как и за другими сотрудниками полиции. «Мы серьезно реагируем на любые жалобы и нарушения и очевидно, что подозреваемый в преступлении человек не может оставаться в рядах помощников полицейских».