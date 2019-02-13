Отчет об экологической обстановке в Нарве: меньше промышленности - меньше проблем

Обновление электростанции сделало воздух чище

“От таких учреждений, как наше, можно иногда получать толстые тома, которые сложно читать. Мы изменили этот подход. Научная основа остается той же, но изменилось то, как преподнести это в народ”, - рассказал об отчете директор Инспекции окружающей среды Таймар Ала.

Директор Инспекции окружающей среды Таймар Ала. ФОТО: Николай Андреев

Отчет доступен на сайте инспекции также на русском языке.

Из него следует, что самым большим загрязнителем воздуха, потребителем воды и производителем отходов в районе Нарвы является Балтийская электростанция. График, показывающий как со временем менялось загрязнение воздуха в Нарве и график производства электроэнергии поразительно похожи, электростанция ответственна за 97% всех загрязнений воздуха в городе. Но благодаря выводу из эксплуатации старых энергоблоков воздух в Нарве стал одним из самых чистых среди крупных городов Эстонии.

“Атмосферный воздух в Нарве очень чистый. Постоянно замеряются уровни сероводорода, соединений углерода, азота, тяжелых металлов. Ни по одному из показателей не было среднегодовых превышений. Были кратковременные превышения, например, в 2016 году 6 часов продолжалось превышение нормы по сероводороду, - рассказал соавтор исследования Марко Вайну из Таллиннского университета. - Если сравнить с другими городами Эстонии, то качество воздуха в Кохтла-Ярве самое проблемное, в центре Таллинна и в Тарту тоже есть проблемы. Но качество воздуха в Нарве лучше”.

Для сравнения, за тот же 2016 год в Кохтла-Ярве превышение уровня сероводорода было зафиксировано 51 раз. Уменьшение вредных выбросов в Нарве с 2005 по 2017 годы Марко Вайну называет грандиозным. Например, выбросов твердых частиц стало на 97% меньше, другие загрязнения также уменьшились на десятки процентов.

Палка о двух концах

Выбросы вредных для здоровья летучих органических веществ в Нарве тоже сократились, но главной причиной этого Инспекция окружающей среды называет закрытие некоторых промышленных предприятий. Сейчас больше всего таких веществ выбрасывают покрасочные камеры металлообрабатывающих предприятий Hanza Mechanics Narva (бывший Metalliset) и Fortaco Estonia, линии по склейке древесины мебельной фабрики Furnico и производителя теннисных ракеток NTT, а также городские очистные сооружения Narva Vesi.

Закрытие Кренгольма резко сократило потребление воды в Нарве в 2005-2011 годах и, соответственно, экологическую нагрузку на Нарову. Но и без учета Кренгольма, потребление воды промышленностью города сократилось в разы. Отчасти это также связано с закрытием старых производств. Но заметно сократилось потребление воды и благодаря обновлению водопроводных труб и станции очистки воды Narva Vesi.

Вообще, за год из реки и водохранилища откачивается почти 1% протекающей через них воды, но почти вся эта вода идет на охлаждение Балтийской электростанции, и поэтому ее потребление специалисты считают отдельно от потребления города. В городе же сейчас самый большой потребитель воды - кожзавод Nakro.

Качество питьевой воды специалисты называют хорошим, за исключением района Сийверсти, который снабжается из скважины. Самое распространенное отклонение от норм в центральных районах Нарвы, по словам Марко Вайну, как ни странно, слишком маленькое содержание хлора, который мешает развиваться микроорганизмам.