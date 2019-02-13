Быстрая реакция женщины помогла предотварить преступление: полиция ищет мужчину в капюшоне

Воспользовавшись тем, что работница кондитерской находился в другом помещении, мужчина пытался украсть наличные, находившиеся в коробке для денег. Сотрудница заметила это, стала кричать и преступник убежал из помещения. Благодаря быстрой реакции сотрудницы кондитерской, ему ничего не удалось украсть.