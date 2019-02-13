Быстрая реакция женщины помогла предотварить преступление: полиция ищет мужчину в капюшоне

Сегодня, 13 февраля, примерно в 13.35 Центр тревоги получил сообщение, что в Тарту в кондитерскую на бульваре Сыпрузе проник мужчина, закрывший лицо капюшоном и пытался совершить кражу, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
Воспользовавшись тем, что работница кондитерской находился в другом помещении, мужчина пытался украсть наличные, находившиеся в коробке для денег. Сотрудница заметила это, стала кричать и преступник убежал из помещения. Благодаря быстрой реакции сотрудницы кондитерской, ему ничего не удалось украсть.
Патруль полиции прибыл на место за считаные минуты, но никого задержать не удалось. Соответствовавшего описанию человека пока не удалось обнаружить и в районе Аннелинн. К счастью, в данном происшествии никто не пострадал.
Точные обстоятельство происшествия и личность мужчины сейчас устанавливаются.