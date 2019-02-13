Эстония поддерживает стремления Украины вступить в НАТО и ЕС

«Стремление Украины вступить в НАТО и ЕС в настоящий момент зафиксировано Верховной Радой и в Конституции Украины. Эстония полностью поддерживает желание Украины интегрироваться в западный мир», – сказал председатель комиссии Ханнес Хансо.

Участники встречи также обсудили ситуацию в сфере политики безопасности и возможные пути решения сложившейся на Украине ситуации. «Эстония никогда не признает незаконную аннексию Россией Крыма и по-прежнему выражает поддержку территориальной целостности Украины», – сказал Хансо.

Он отметил, что особенную тревогу вызывает агрессия России на Азовском море. «Это противоречит как международному праву, так и принципу добрососедских отношений. В декабре Рийгикогу принял заявление, которым поддерживает неотъемлемое право Украины на защиту суверенитета и территориальной целостности государства».

Член комиссии Антс Лаанеотс сказал, что Украина, ведя военные действия на востоке, одновременно стремится провести масштабные реформы и сблизиться с Европейским союзом и НАТО. По словам Лаанеотса, Эстония в рамках восточного партнерства как поддерживает продолжение реформ, так и проводит консультации и помогает Украине создавать э-государство. «Эстония получила неоценимую помощь от союзников и друзей во время формирования наших войск. Мы знаем, насколько важно предоставить такую же помощь Украине».

Председатель группы по парламентским связям с Украиной Йоханнес Керт отметил, что встречи с представителями комиссии по государственной обороне Верховной Рады Украины стали традицией. «Мы обсудили отношения между Эстонией и Украиной в сфере государственной обороны. По мнению обеих сторон, сотрудничество было плодотворным и должно продолжиться по меньшей мере на том же уровне», – сказал Керт. Он добавил, что Украина считает Эстонию одним из своих наиболее активных партнеров. Эстония благодарна Украине за то, что наши военные получают там неоценимый опыт и навыки.