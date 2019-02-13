Писательница: порносайт находится всего в паре кликов от e-kool

Прежде всего, рассказала Диана, нужно учитывать, что в интернете все иллюзорно. «Может быть, там знаменитость и красива, но разница между ней и тобой в том, что она лучше умеет делать красивые фотографии. Создается иллюзия», - говорит писательница.

Также не стоит переходить по незнакомым ссылкам с одной страницы на другую. Поудель приводит пример: «Одно дело Хаанья – милая деревушка рядом с домом. И совсем другое – Коплиские линии в вечернее время. В интернете они все в одном месте».

Так, можно очень легко попасть с безопасной страницы на, например, порнографический сайт. «Возможно, сначала ребенок зашел на школьный форум или в e-kool, а в следущий момент он уже на порносайте. Это вопрос двух кликов», - уверяет автор книги об интернете.

Согласно исследованиям, 11-12-летние дети сталкиваются в интернете с насилием, сайтами эротического и порнографического содержания.

Именно поэтому родители, а еще лучше – и бабушки с дедушками, должны знать, с какими опасностями можно столкнуться в интернете. И, конечно, этот вопрос стоит обсудить со своими детьми. Зачастую взрослые члены семьи не знают, на какие сайты заходят их чада.

Поудель привела в пример программу под названием «Момо», которая распространяется в приложении WhatsApp: ее герой убеждает детей делать опасные вещи. Когда о ней узнали взрослые, возникла паника – они не были в курсе этой игры.

Существуют специальные приложения для родителей, которые позволяют контролировать и ограничивать деятельность ребенка в интернете. Однако, как считает Диана, самым важным все-таки остается умение общаться с детьми.