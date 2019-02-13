Насилие в Вируском батальоне: пятеро солдат из мести избили сослуживца

На замечания дежурного солдаты отвечали нецензурной бранью.

Нарушителям не понравилось, что дежурный доложил о них, и ночью пятеро солдат вошли в его комнату и применили силу.

Жертва не нуждается в лечении и продолжает нести службу.

После беседы с потерпевшим глава батальона сообщил о преступлении в Идаскую префектуру и дал распоряжение начать дисциплинарное расследование.

Виновных может ожидать дисциплинарный арест на 21 дней и лишение свободы на год.

Солдаты начали нести службу в январе и к нынешнему времени они знают действующие в армии правила. Армия ожидает от совершеннолетних граждан Эстонии, что они умеют себя вести и знают, что насилие – не подходящий способ высказать свое отношение.