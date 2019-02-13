Насилие в Вируском батальоне: пятеро солдат из мести избили сослуживца
На прошлых выходных в Вируском батальоне пятеро солдат самовольно решили не участвовать в рабочем дне батальона и избили дежурного, который подал об этом рапорт, пишет Postimees со ссылкой на Генштаб.
На замечания дежурного солдаты отвечали нецензурной бранью.
Нарушителям не понравилось, что дежурный доложил о них, и ночью пятеро солдат вошли в его комнату и применили силу.
Жертва не нуждается в лечении и продолжает нести службу.
После беседы с потерпевшим глава батальона сообщил о преступлении в Идаскую префектуру и дал распоряжение начать дисциплинарное расследование.
Виновных может ожидать дисциплинарный арест на 21 дней и лишение свободы на год.
Солдаты начали нести службу в январе и к нынешнему времени они знают действующие в армии правила. Армия ожидает от совершеннолетних граждан Эстонии, что они умеют себя вести и знают, что насилие – не подходящий способ высказать свое отношение.
Поскольку сейчас идет следствие, то Силы обороны не могут дать более развернутый комментарий.