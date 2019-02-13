Ср, 13.02.2019
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Ученые не согласны с планом правительства о финансировании науки

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: WMP Traffic / SWNS / WMP Traffic / SWNS

Ученые не согласны с правительственным планом дополнительного финансирования науки, они провели пикет у дома Стенбока и призвали политиков обратить внимание на эту проблему, пишет RusERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

Согласно правительственному плану, из дополнительных средств, выделяемых на научную деятельность, 10% будут направляться на академическую работу, а 70% - распределятся между министерствами.

Министерства будут помогать налаживать связи между учеными и бизнесменами.

Сами исследователи с такой схемой не согласны. Они считают, что необходимо сконцентрироваться на финансировании исследовательских грантов и повышении базового финансирования научной работы.

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