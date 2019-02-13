Министр финансов не поддержал снижение акциза на алкоголь

За основу законопроекта, инициированного депутатами Рийгикогу Райво Аэгом, Майре Аунасте, Айваром Кокком, Тармо Круузимяги и Андресом Метсоя, взяты вступающие в силу в Латвии 1 марта 2019 года ставки акциза на алкоголь, повышенные на 5 процентов.

В законопроекте отмечается, что между странами не должно быть столь заметной разницы в акцизных ставках, чтобы обусловленная ими разница в цене побуждала людей покупать алкоголь крупными партиями в соседней стране.

Министерство финансов поддерживает цель законопроекта и отмечает, что ряд деталей требует уточнения, но все же считает, что в разработке обстоятельных предложений о поправках будет смысл только в том случае, если правительство будет готово принципиально поддержать снижение ставок акциза на алкоголь для сокращения приграничной торговли.