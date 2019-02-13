Ср, 13.02.2019
Если вы думаете, что Европа сейчас находится под давлением, подождите, пока она не столкнется с новой гонкой ядерного вооружения. Эдвард Лукас

Министр финансов не поддержал снижение акциза на алкоголь

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Тоомас Тынисте.

ФОТО: Madis Sinivee

Министр финансов Тоомас Тынисте на заседании в четверг предложит правительству не поддерживать инициированный депутатами фракции «Отечества» и его товарищами по партии законопроект о снижении акциза на алкоголь, сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу правительства.

За основу законопроекта, инициированного депутатами Рийгикогу Райво Аэгом, Майре Аунасте, Айваром Кокком, Тармо Круузимяги и Андресом Метсоя, взяты вступающие в силу в Латвии 1 марта 2019 года ставки акциза на алкоголь, повышенные на 5 процентов.

В законопроекте отмечается, что между странами не должно быть столь заметной разницы в акцизных ставках, чтобы обусловленная ими разница в цене побуждала людей покупать алкоголь крупными партиями в соседней стране.

Министерство финансов поддерживает цель законопроекта и отмечает, что ряд деталей требует уточнения, но все же считает, что в разработке обстоятельных предложений о поправках будет смысл только в том случае, если правительство будет готово принципиально поддержать снижение ставок акциза на алкоголь для сокращения приграничной торговли.

Кроме того, в марте будет составлен заказанный Министерством финансов анализ, который предоставит дополнительную информацию о связанных с приграничной торговлей экономических факторах, который новый созыв Рийгикогу сможет использовать при принятии решений по алкогольной политике в дальнейшем.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ