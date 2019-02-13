В "Останкино" произошел пожар: около 150 человек эвакуированы

Около 150 человек были эвакуированы из телецентра "Останкино" в Москве из-за пожара в подвале здания, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
"Из телецентра "Останкино" по адресу: ул. Академика Королева, 12 были эвакуированы порядка 150 человек. В подвале здания загорелся электрощиток", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" ранее подтвердили факт возгорания по этому адресу в электрощитовой на минус первом этаже, отметив, что пожар уже потушен.
"В 19:53 возгорание было полностью ликвидировано на площади 5 кв.м. Информации о пострадавших не поступало", - сказал сотрудник пресс-службы.