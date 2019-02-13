Неоплаченный батончик мюсли довел до полиции

Пользователь соцсети Facebook, который в начале января был на заправке Olerex, рассказал на своей странице о том, как неоплаченный батончик мюсли привел его в полицию, пишет Postimees.
Пользователь соцсети описал, как заправил машину, пошел в киоск заплатить за топливо и, направляясь к кассе, взял батончик Corny. Он положил его на прилавок, оплатил счет и со спокойной совестью уехал.
«Через месяц (в твоей день рождения) тебе звонят из полиции и обвиняют в краже батончика Corny. Ты смеешься, потому что ситуация выглядит невероятной, но на самом деле она – реальна. Договариваешься о времени и идешь на место, - рассказывает обманутый клиент. – В участке тебя час держат на прикрученной к полу скамье как преступника. Сначала, конечно, смешно от нелепости происходящего, но от тяжелой атмосферы и серьезности констебля пересыхает во рту и ты начинаешь нервничать, что в конечном итоге будешь обвиняемым».
К счастью, констебль в конце концов понял, насколько смешна ситуация, и обвиняемый просто оплатил 95 центов за батончик. Как выяснилось, продавец не заметил батончик на прилавке, а покупатель не проверил, был ли тот включен в счет.
Однако, заметил рассказчик, у сети заправок Olerex стало одним клиентом меньше.