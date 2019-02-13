Неоплаченный батончик мюсли довел до полиции

«Через месяц (в твоей день рождения) тебе звонят из полиции и обвиняют в краже батончика Corny. Ты смеешься, потому что ситуация выглядит невероятной, но на самом деле она – реальна. Договариваешься о времени и идешь на место, - рассказывает обманутый клиент. – В участке тебя час держат на прикрученной к полу скамье как преступника. Сначала, конечно, смешно от нелепости происходящего, но от тяжелой атмосферы и серьезности констебля пересыхает во рту и ты начинаешь нервничать, что в конечном итоге будешь обвиняемым».