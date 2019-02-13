Ср, 13.02.2019
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  • Прокуратура осудила передачу в СМИ материалов дела Хирва и Гаммера

Прокуратура осудила передачу в СМИ материалов дела Хирва и Гаммера

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Прокуратура.

ФОТО: Meelis Meilbaum

Прокуратура осудила утечку материалов дела обвиняемых в руководстве преступным объединением бизнесменов Хуберта Хирва и Павла Гаммера, сообщает BNS.

За последние дни и недели в различных изданиях СМИ были опубликованы материалы о преступном объединении Гаммера и Хирва и о том, как они, согласно обвинению, руководили объединением и совершали различные преступления, отметила прокуратура в Facebook.

«Прокуратура всегда говорит об уголовном следствии, руководствуясь тремя принципами: мы говорим только правду, наша задача — обеспечить честное правосудие, и мы защищаем права фигурантов дела в соответствии с необходимостью и обстоятельствами конкретного дела», - сообщается в опубликованной прокуратурой записи.

По мнению прокуратуры, неэтично знакомить журналистов с доказательствами и документами следствия до рассмотрения в зале суда.

«Хотя выбор тактики защиты является правом каждого обвиняемого и защитника, мы все же разочарованы, что часть участников делопроизводства забыла о принципах честного правосудия и этических нормах и решила, что документы дела могут стать интересной историей с продолжением для СМИ. Прокуратура не передавала журналистам акт обвинения, мы всесторонне осуждаем подобные действия», - заявила прокуратура.

Харьюский уездный суд еще не назначил время предварительного заседания по уголовному делу Хирва, Гаммера и других фигурантов дела.

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