Прокуратура осудила передачу в СМИ материалов дела Хирва и Гаммера

За последние дни и недели в различных изданиях СМИ были опубликованы материалы о преступном объединении Гаммера и Хирва и о том, как они, согласно обвинению, руководили объединением и совершали различные преступления, отметила прокуратура в Facebook.

«Прокуратура всегда говорит об уголовном следствии, руководствуясь тремя принципами: мы говорим только правду, наша задача — обеспечить честное правосудие, и мы защищаем права фигурантов дела в соответствии с необходимостью и обстоятельствами конкретного дела», - сообщается в опубликованной прокуратурой записи.

По мнению прокуратуры, неэтично знакомить журналистов с доказательствами и документами следствия до рассмотрения в зале суда.

«Хотя выбор тактики защиты является правом каждого обвиняемого и защитника, мы все же разочарованы, что часть участников делопроизводства забыла о принципах честного правосудия и этических нормах и решила, что документы дела могут стать интересной историей с продолжением для СМИ. Прокуратура не передавала журналистам акт обвинения, мы всесторонне осуждаем подобные действия», - заявила прокуратура.