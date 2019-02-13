Келам: Европарламент осуждает нарушения ДРСМД со стороны России

Европейский парламент в среду обсудил поднятый фракциям вопрос о выходе России и США из заключенного в 1987 году договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в соответствии с которым эти страны решили взаимно ограничивать количество ядерных ракет средней дальности, пишет BNS.
Соавтор резолюции фракции Европейской народной партии Тунне Келам отметил, что предстоящий выход России и США из договора основательно подрывает европейскую безопасность.
Избранный в Эстонии депутат предупредил о текущих попытках Москвы отвлечь внимание от основной проблемы. «Настоящая проблема в том, что Россия разместила в Европе новые адаптированные для ядерных установок ракеты. Она систематически занималась этим на протяжении лет, что означает бесспорное нарушение ДРСМД», - отметил он.
По словам Келама, Европарламент оправданно осуждает постоянные нарушения ДРСМД со стороны Москвы. Недавний саммит стран НАТО поддержал позицию США.
В то же время, по словам Келама, окончательная участь договора пока неизвестна, поскольку обе стороны заявили о своем выходе, но соответствующее решение может вступить в силу только в июле. «У России более четырех месяцев на то, чтобы вернуться к полномасштабному и контролируемому соблюдению договора РСМД», - сказал он.
По оценке Келама, эффективный международный контроль за вооружением по-прежнему является одним из столпов европейской безопасности.
«Тем не менее, в ближайшем будущем у столкнувшихся с агрессивным нарушением Россией взятых на себя обязательств стран НАТО не будет иной альтернативы кроме того, чтобы сохранять единство и решимость и быть полностью готовыми предупреждать и пресекать попытки одностороннего нарушения баланса международной безопасности со стороны государств, которые в своих действиях опираются в основном на силу», - отметил он.