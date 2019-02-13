Келам: Европарламент осуждает нарушения ДРСМД со стороны России

Соавтор резолюции фракции Европейской народной партии Тунне Келам отметил, что предстоящий выход России и США из договора основательно подрывает европейскую безопасность.

Избранный в Эстонии депутат предупредил о текущих попытках Москвы отвлечь внимание от основной проблемы. «Настоящая проблема в том, что Россия разместила в Европе новые адаптированные для ядерных установок ракеты. Она систематически занималась этим на протяжении лет, что означает бесспорное нарушение ДРСМД», - отметил он.

По словам Келама, Европарламент оправданно осуждает постоянные нарушения ДРСМД со стороны Москвы. Недавний саммит стран НАТО поддержал позицию США.

В то же время, по словам Келама, окончательная участь договора пока неизвестна, поскольку обе стороны заявили о своем выходе, но соответствующее решение может вступить в силу только в июле. «У России более четырех месяцев на то, чтобы вернуться к полномасштабному и контролируемому соблюдению договора РСМД», - сказал он.

По оценке Келама, эффективный международный контроль за вооружением по-прежнему является одним из столпов европейской безопасности.