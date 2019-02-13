Эстонская молодежь показала класс

В Сараево на юнешеском Олимпийском фестивале сегодня день эстонских фигуристов: Эва Лотта Кийбус и Михаил Селевко вошли в топ-5 протокола после короткой программы.
Эва Лотта Кийбус, как и Михаил Селевко, обновила свой личный рекорд в первом виде соревнований одиночников. Кийбус, правда, не смогла взойти на промежуточный пьедестал, заняв пятое место, но отрыв от серебряного места, всего около четырех баллов. Золото для нашей фигуристки, скорее всего, недостижимо: 14-летняя россиянка Анна Щербакова лидирует с результатом 72,57 балла, опережая ближайшую преследовательницу на 14 баллов.
У мужчин Михаил Селевко уступает чуть более шести баллов Илье Яблокову из России. Наш фигурист также показал лучший результат в короткой программе в карьере - 68,31 балла.