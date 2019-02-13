Эстонская молодежь показала класс

Эва Лотта Кийбус, как и Михаил Селевко, обновила свой личный рекорд в первом виде соревнований одиночников. Кийбус, правда, не смогла взойти на промежуточный пьедестал, заняв пятое место, но отрыв от серебряного места, всего около четырех баллов. Золото для нашей фигуристки, скорее всего, недостижимо: 14-летняя россиянка Анна Щербакова лидирует с результатом 72,57 балла, опережая ближайшую преследовательницу на 14 баллов.