Контавейт достойного сопротивления ведущей теннистеке мира оказать не смогла

Ничего у Анетт сегодня не получилось: игры против сильнейших теннисного мира пока показывают, что выше нынешнего места в мировом рейтинге Контавейт, пока, трудно рассчитывать на большее.
Матч против шестой ракетки мира, Анжелики Кербер, сложился для Контавейт довольно угрюмо: сначала Контавейт отдала без боя первую партию 1:6, по существу ничего не противопоставив натиску оппонентки, а во втором сете гордость взыграла лишь тогда, когда можно было кричать : "Анетт, все пропало!". Счет был 1:4 и тут наша теннистка взялась за дело, переведя матч на тай-брейк.
Быстрая игра в теннисе - штука опасная. И у Кербер, и у Контавейт были возможности выиграть, но теннисные боги помогли Кербер, которая, объективно, залуживала более легкой победы: 7:6 победа соперницы Контавейт, а вместе с ним и по сетам 2:0.