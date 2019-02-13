Контавейт достойного сопротивления ведущей теннистеке мира оказать не смогла

Матч против шестой ракетки мира, Анжелики Кербер, сложился для Контавейт довольно угрюмо: сначала Контавейт отдала без боя первую партию 1:6, по существу ничего не противопоставив натиску оппонентки, а во втором сете гордость взыграла лишь тогда, когда можно было кричать : "Анетт, все пропало!". Счет был 1:4 и тут наша теннистка взялась за дело, переведя матч на тай-брейк.