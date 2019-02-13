Туск призвал Лондон предложить способы решения ситуации с Брекзитом

"Отсутствие новостей - не всегда хорошая новость. 27 стран ЕС все еще ждут конкретных, реалистичных предложений от Лондона по тому, как выйти из тупика с Брекзитом", - написал Туск в Twitter.

Британский парламент в январе отверг согласованную премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и Брюсселем сделку по Брекзиту, так как многих членов парламента не устраивало положение о страховочном плане по ирландской границе. Страховочный план должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Британские политики опасаются, что применение страховочного плана приведет к излишнему влиянию ЕС на торговую сферу Великобритании.