Ср, 13.02.2019
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Туск призвал Лондон предложить способы решения ситуации с Брекзитом

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Дональд Туск.

ФОТО: DARIO PIGNATELLI/AFP/Scanpix

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду призвал Великобританию выдвинуть конкретные предложения по разрешению ситуации с Брекзитом, пишет Интерфакс.

"Отсутствие новостей - не всегда хорошая новость. 27 стран ЕС все еще ждут конкретных, реалистичных предложений от Лондона по тому, как выйти из тупика с Брекзитом", - написал Туск в Twitter.

Британский парламент в январе отверг согласованную премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и Брюсселем сделку по Брекзиту, так как многих членов парламента не устраивало положение о страховочном плане по ирландской границе. Страховочный план должен гарантировать прозрачность границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае, если стороны не смогут достичь других договоренностей, сохраняющих свободную границу. Британские политики опасаются, что применение страховочного плана приведет к излишнему влиянию ЕС на торговую сферу Великобритании.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.

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