Фото: в Ласнамяэ продается квартира с отличным, но не ласнамяэским ремонтом

В Ласнамяэ, на улице Муху находится квартира, в которой в 2016 году был сделан серьезный ремонт: так написано в объявлении о продаже, размещенном на портале City24.ee.

ФОТО: city24.ee

Обычно говоря о реновации, имеют в виду замену окон, дверей, радиаторов, напольного покрытия, водопроводных труб и электропроводки. Все правильно. Но кроме всего вышеперечисленного, в квартире сделано полное переоформление интерьера.

ФОТО: city24.ee

Интерьер в квартире создан совсем не ласнамяэский. Пожалуй, если не зать,где находится квартира, можно представить ее совсем в другом районе. Кстати, в квартире три балкона.

ФОТО: city24.ee

Квартира продается с мебелью: покупателю достанутся платяные шкафы в прихожей и спальне, кухонная мебель и все шторы. Если понадобится, то за дополнительную плату в квартире может остаться и вся мебель.

ФОТО: city24.ee