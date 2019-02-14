Чт, 14.02.2019
Если вы думаете, что Европа сейчас находится под давлением, подождите, пока она не столкнется с новой гонкой ядерного вооружения. Эдвард Лукас
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: в Ласнамяэ продается квартира с отличным, но не ласнамяэским ремонтом

Фото: в Ласнамяэ продается квартира с отличным, но не ласнамяэским ремонтом

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: city24.ee

В продажу поступила ласнамяэская квартира с отлично сделанным два года назад ремонтом, пишет портал Kodustiil

В Ласнамяэ, на улице Муху находится квартира, в которой в 2016 году был сделан серьезный ремонт: так написано в объявлении о продаже, размещенном на портале City24.ee.

ФОТО: city24.ee

Обычно говоря о реновации, имеют в виду замену окон, дверей, радиаторов, напольного покрытия, водопроводных труб и электропроводки. Все правильно. Но кроме всего вышеперечисленного, в квартире сделано полное переоформление интерьера.

ФОТО: city24.ee

Интерьер в квартире создан совсем не ласнамяэский. Пожалуй, если не зать,где находится квартира, можно представить ее совсем в другом районе. Кстати, в квартире три балкона.

ФОТО: city24.ee

Квартира продается с мебелью: покупателю достанутся платяные шкафы в прихожей и спальне, кухонная мебель и все шторы. Если понадобится, то за дополнительную плату в квартире может остаться и вся мебель. 

ФОТО: city24.ee

Больше информации находится на портале City24.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ