Завтра на улицах Таллинна появятся новые автобусы

С выходом новых автобусов достигается 96,4% всех отправлений и 96,9% пройденных километров на линиях от графиков, действовавших до 1 февраля.

«Результатом интенсивной работы стало то, что сейчас в часы пик по утрам и вечерам одновременно отправляются 392 автобуса и мы можем уверенно заявить, что не позднее конца марта в часы пик на улицах будут 410 линейных автобусов», - пояснил председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич. «Более того, благодаря поставляемым в этом году автобусам мы можем еще уплотнить графики движения, чтобы решить на некоторых линиях проблему перегруженного пассажиропотока и сделать общественный транспорт для пассажиров более удобным»

Также удлиняется время работы автобусной линии 20A и меняется маршрут. В дальнейшем автобусная линия 20A начинается от центра «Виру» и в обоих направлениях автобус останавливается на остановке улицы Акадеэмиа-теэ. Остановка Акадеэмиа добавляется и к автобусным линиям 20 и 25.

Самую точную информацию о графиках движения автобусов можно найти на странице www.transport.tallinn.ee. Также измененные графики вывешиваются на автобусных остановках.