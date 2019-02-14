Завтра на улицах Таллинна появятся новые автобусы
Завтра, 15 февраля, Tallinna Linnatransport выводит на линии следующие восемь автобусов, поступивших в рамках последних поставок. Благодаря новым автобусам восстанавливаются январские графики движения на автобусных линиях 9, 11 и 46, а также уплотняются отправления на линиях 20A и 35.
С выходом новых автобусов достигается 96,4% всех отправлений и 96,9% пройденных километров на линиях от графиков, действовавших до 1 февраля.
«Результатом интенсивной работы стало то, что сейчас в часы пик по утрам и вечерам одновременно отправляются 392 автобуса и мы можем уверенно заявить, что не позднее конца марта в часы пик на улицах будут 410 линейных автобусов», - пояснил председатель правления Tallinna Linnatranspordi AS Денис Бородич. «Более того, благодаря поставляемым в этом году автобусам мы можем еще уплотнить графики движения, чтобы решить на некоторых линиях проблему перегруженного пассажиропотока и сделать общественный транспорт для пассажиров более удобным»
Также удлиняется время работы автобусной линии 20A и меняется маршрут. В дальнейшем автобусная линия 20A начинается от центра «Виру» и в обоих направлениях автобус останавливается на остановке улицы Акадеэмиа-теэ. Остановка Акадеэмиа добавляется и к автобусным линиям 20 и 25.
Самую точную информацию о графиках движения автобусов можно найти на странице www.transport.tallinn.ee. Также измененные графики вывешиваются на автобусных остановках.
С 1 февраля Tallinna Linnatransport плюс к имеющимся 62 автобусным линиям, принял на обслуживание маршруты № 2, 12, 13, 20, 20A, 25, 39, 49, 57, 59 и 65.