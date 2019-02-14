IAAF захотела сделать двукратную олимпийскую чемпионку мужчиной

По информацииThe Times, с соответствующим заявлением организация обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS). Ранее между Семеней и IAAF возникло разногласие из-за нового правила, введенного ассоциацией. В соответствии с ним спортсменки с повышенным уровнем тестостерона могут участвовать в соревнованиях, только если понизят уровень этого гормона с помощью специальных препаратов.

В июле 2017-го Семеню обязали пройти гормональное лечение или сделать операцию. Спортсменка подала в суд на IAAF из-за этого правила.