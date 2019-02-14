Чт, 14.02.2019
Если вы думаете, что Европа сейчас находится под давлением, подождите, пока она не столкнется с новой гонкой ядерного вооружения. Эдвард Лукас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Лауристин: если подозрения в плагиате подтвердятся, то Вакра должен уйти из политики

Лауристин: если подозрения в плагиате подтвердятся, то Вакра должен уйти из политики

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Марью Лауристин.

ФОТО: Lilli Tölp//pärnu Postimees

Если дипломная работа депутата Рийгикогу Райнера Вакра действительно окажется плагиатом, то ему придется уйти из политики, считает Марью Лауристин.

Такое мнение коллега Вакра по Социал-демократической партии, профессор Тартуского университета Марью Лауристин высказала накануне вечером в эфире ETV, передает Rus.err.

По ее словам, в мировой практике достаточно случаев, когда политики лишались своих ответственных постов из-за плагиата. Нет сомнений, что и Вакра придется покинуть политику, если подозрения в плагиате подтвердятся, добавила она.

Напомним, еженедельник Eesti Ekspress в среду сообщил, что в 2002 году Райнер Вакра защитил в Таллиннском университете бакалаврскую работу, которая является чистым плагиатом, сам Вакра отрицает, что его работа - плагиат.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ