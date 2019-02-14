Лауристин: если подозрения в плагиате подтвердятся, то Вакра должен уйти из политики

Если дипломная работа депутата Рийгикогу Райнера Вакра действительно окажется плагиатом, то ему придется уйти из политики, считает Марью Лауристин.
Такое мнение коллега Вакра по Социал-демократической партии, профессор Тартуского университета Марью Лауристин высказала накануне вечером в эфире ETV, передает Rus.err.
По ее словам, в мировой практике достаточно случаев, когда политики лишались своих ответственных постов из-за плагиата. Нет сомнений, что и Вакра придется покинуть политику, если подозрения в плагиате подтвердятся, добавила она.
Напомним, еженедельник Eesti Ekspress в среду сообщил, что в 2002 году Райнер Вакра защитил в Таллиннском университете бакалаврскую работу, которая является чистым плагиатом, сам Вакра отрицает, что его работа - плагиат.