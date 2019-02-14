Лауристин: если подозрения в плагиате подтвердятся, то Вакра должен уйти из политики

Такое мнение коллега Вакра по Социал-демократической партии, профессор Тартуского университета Марью Лауристин высказала накануне вечером в эфире ETV, передает Rus.err.

По ее словам, в мировой практике достаточно случаев, когда политики лишались своих ответственных постов из-за плагиата. Нет сомнений, что и Вакра придется покинуть политику, если подозрения в плагиате подтвердятся, добавила она.