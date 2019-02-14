"Реал" дожал "Аякс", "Тоттенхэм" разгромил "Боруссию"

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» в гостях одолел «Аякс» (2:1).

На гол Карима Бензема амстердамцы ответили точным ударом Хакима Зиеша, однако позже Марко Асенсио вновь вывел мадридцев вперед. Гол «Аякса», забитый Николасам Тальяфико в первом тайме, был отменен после просмотра видеоповтора впервые в истории Лиги чемпионов.

Капитан «Реала» Серхио Рамос сыграл 600-й матч за клуб во всех турнирах. По этому показателю он занимает седьмое место.

Опережают Рамоса только Фернандо Йерро и Франсиско Хенто (по 601 игре), Сантильяна (645), Мануэль Санчис (710), Икер Касильяс (725) и Рауль (741).

Рамос играет за «Реал» с 2005 году, он выиграл с клубом 20 трофеев.