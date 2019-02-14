Чт, 14.02.2019
У нас, к сожалению, выросло "поколение снежинок", то есть людей, которые не могут взять в руки лопату и откопать машину. Калле Кландорф

"Реал" дожал "Аякс", "Тоттенхэм" разгромил "Боруссию"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

AMSTERDAM, Ajax - Real Madrid, football, Champions League Season 2018 / 2019, 13-02-2019, Johan Cruijff Arena. Ajax player Dusan Tadic (C) and Real Madrid player Sergio Ramos (R) and Real Madrid player Luka Modric (L) during the game Ajax - Real Madrid. Ajax - Real Madrid PUBLICATIONxNOTxINxNED x2820411x

ФОТО: / imago/Pro Shots

Во вторник вехчером прошли еще два поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» в гостях одолел «Аякс» (2:1).

На гол Карима Бензема амстердамцы ответили точным ударом Хакима Зиеша, однако позже Марко Асенсио вновь вывел мадридцев вперед. Гол «Аякса», забитый Николасам Тальяфико в первом тайме, был отменен после просмотра видеоповтора впервые в истории Лиги чемпионов.

Капитан «Реала» Серхио Рамос сыграл  600-й матч за клуб во всех турнирах. По этому показателю он занимает седьмое место.

Опережают Рамоса только Фернандо Йерро и Франсиско Хенто (по 601 игре), Сантильяна (645), Мануэль Санчис (710), Икер Касильяс (725) и Рауль (741).

Рамос играет за «Реал» с 2005 году, он выиграл с клубом 20 трофеев.

В матче "Тоттенхэма" и "Боруссии" три гола англичан во втором тайме принесли уверенную победу 3:0 лондонскому клубу.

    Читать также

    Актуально

    Читать также

    НАВЕРХ