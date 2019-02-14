Смертельно опасное погружение: история выживания эстонского водолаза

Несчастный случай с дайвинг-инструктором и пещерным дайвером Райтом Кюттом произошел в конце прошлого года в ходе рутинного погружения. В результате у 46-летнего отца троих детей парализовало нижнюю часть тела. К счастью, худшего удалось избежать, и врачи надеются, что Кютт поправится. Однако теперь стало ясно, что и для эстонских водолазов, и для подводных туристов вопрос о том, получат ли они лечение в случае неудачного погружения, - это чистая лотерея.

Примерно за месяц до Рождества Кютт один совершил погружение примерно в десяти милях к северу от порта Лохусалу. Он опустился на глубину 60 метров к лежащему на дне остову советского минного тральщика. Работа была связана с картографированием затонувших судов вблизи строящейся трассы Balticconnector. Это должно было стать последним погружением за сезон.

Кютт собирался провести под водой 35 минут, это означало, что для безопасного подъема на поверхность ему понадобилось бы 75 минут. Снимая корабль на видео, Кютт внезапно обнаружил, что сверху опустилась рыболовная сеть и зацепилась за камеру. Спустя мгновение сеть зацепилась за ласт Кютта и за запасной баллон с кислородом.

Началась борьба за выживание. Водолаз заметил, что прикрепленный к его ноге нож исчез. Затем он был вынужден открепить застрявший запасной баллон с кислородом. Когда Кютт в конце концов распутался, он провел под водой уже 33 минуты. Планирование расхода оставшегося воздуха было математической задачей с несколькими переменными.

Внезапно ситуация стала еще хуже: водолаз понял, что в дыхательном аппарате больше не осталось воздуха. Кютт использовал закрытую систему, это означает, что на спине у него два баллона. В одном - дыхательная смесь, в другом - кислород. Очевидно, роковым стало то, что, когда он застрял в сети, раскрылся один важный клапан. К счастью, рядом Кютт обнаружил запасной баллон и стал дышать из него. Но, увы, и из запасного баллона происходила утечка воздуха.

Находившиеся в это время наверху коллеги Кютта не подозревали о происходящей под водой борьбе за жизнь. Взвешивая варианты, Кютт решился на отчаянный шаг: всплыть на поверхность. Подъем с глубины 60 метров, на который вместе с декомпрессией нужно было потратить более 70 минут, занял у него всего-навсего одну минуту.

Столь быстрый подъем с такой глубины - практически гарантированная инвалидность или даже смерть. Газ, находящийся в крови и тканях водолаза под большим давлением, превращается в пузырьки, которые могут разрушить сосуды и ткани - вызвать кессонную болезнь.