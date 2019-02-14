Смертельно опасное погружение: история выживания эстонского водолаза
Передача «Pealtnägija» («Очевидец») рассказала о драматичном несчастном случае при погружении, в результате которого серьезно пострадал эстонский профессиональный водолаз. Это происшествие обнажило системную проблему, которая подвергает опасности и других водолазов и подводных туристов.
Несчастный случай с дайвинг-инструктором и пещерным дайвером Райтом Кюттом произошел в конце прошлого года в ходе рутинного погружения. В результате у 46-летнего отца троих детей парализовало нижнюю часть тела. К счастью, худшего удалось избежать, и врачи надеются, что Кютт поправится. Однако теперь стало ясно, что и для эстонских водолазов, и для подводных туристов вопрос о том, получат ли они лечение в случае неудачного погружения, - это чистая лотерея.
Примерно за месяц до Рождества Кютт один совершил погружение примерно в десяти милях к северу от порта Лохусалу. Он опустился на глубину 60 метров к лежащему на дне остову советского минного тральщика. Работа была связана с картографированием затонувших судов вблизи строящейся трассы Balticconnector. Это должно было стать последним погружением за сезон.
Кютт собирался провести под водой 35 минут, это означало, что для безопасного подъема на поверхность ему понадобилось бы 75 минут. Снимая корабль на видео, Кютт внезапно обнаружил, что сверху опустилась рыболовная сеть и зацепилась за камеру. Спустя мгновение сеть зацепилась за ласт Кютта и за запасной баллон с кислородом.
Началась борьба за выживание. Водолаз заметил, что прикрепленный к его ноге нож исчез. Затем он был вынужден открепить застрявший запасной баллон с кислородом. Когда Кютт в конце концов распутался, он провел под водой уже 33 минуты. Планирование расхода оставшегося воздуха было математической задачей с несколькими переменными.
Внезапно ситуация стала еще хуже: водолаз понял, что в дыхательном аппарате больше не осталось воздуха. Кютт использовал закрытую систему, это означает, что на спине у него два баллона. В одном - дыхательная смесь, в другом - кислород. Очевидно, роковым стало то, что, когда он застрял в сети, раскрылся один важный клапан. К счастью, рядом Кютт обнаружил запасной баллон и стал дышать из него. Но, увы, и из запасного баллона происходила утечка воздуха.
Находившиеся в это время наверху коллеги Кютта не подозревали о происходящей под водой борьбе за жизнь. Взвешивая варианты, Кютт решился на отчаянный шаг: всплыть на поверхность. Подъем с глубины 60 метров, на который вместе с декомпрессией нужно было потратить более 70 минут, занял у него всего-навсего одну минуту.
Столь быстрый подъем с такой глубины - практически гарантированная инвалидность или даже смерть. Газ, находящийся в крови и тканях водолаза под большим давлением, превращается в пузырьки, которые могут разрушить сосуды и ткани - вызвать кессонную болезнь.
Кютта доставили в региональную больницу, где, к счастью, дежурил анестезиолог Аллан Оллема - единственный в Эстонии водолазный врач, находящийся на службе Военно-морских сил. Именно в его распоряжении находится единственная в Эстонии барокамера, в которой можно лечить людей с декомпрессионной болезнью. Больного помещают в капсулу с высоким давлением, которое постепенно понижают, чтобы безопасно вывести из организма пузырьки газа.
Когда Кютта положили в барокамеру, у него еще двигались ноги, но на следующее утро он был практически полностью обездвижен. Врачи поставили диагноз: паралич нижней части тела. За сеансами в барокамере последовало восстановительное лечение. По сути, Кютт заново учился ходить.
К счастью, то, что Кютт вовремя попал в барокамеру, и его упорство во время восстановительного лечения дало результат: практически через месяц Кютт снова смог двигать ногами, подниматься и ходить. Сейчас на очереди оттачивание навыков ходьбы.
По словам Кютта, он бы не выжил без барокамеры Военно-морских сил, и он в высшей степени благодарен, что ВМС согласились впустить туда на лечение гражданское лицо.
Доктор Аллан Оллема признает, что лечение водолазов в Эстонии - юридически серая зона. И инструктор по дайвингу Сандер Кивисельг замечает, что лечение кессонной болезни у нас крайне проблематично.
Кютт говорит, что представители ВМС рисковали своими погонами, потому что, если бы с ним в барокамере что-то случилось, ответственность несли бы они. С этим соглашается и Оллема. "Каждый раз, когда я там кого-то лечу, это делается под ответственность моего врачебного диплома", - замечает он.
Другие ближайшие барокамеры находятся в Финляндии в Турку и в Латвии в Лиепае, чтобы доставить туда больного, потребуются часы. Аллан Оллема уже ранее неоднократно говорил о проблеме чиновникам. Ситуацию еще больше осложняет то, что эксплуатировать барокамеру разрешено лишь Оллема, и всего за две недели до несчастного случая с Кюттом врач находился в отпуске за пределами Эстонии. Если бы несчастье случилось тогда, последствия были бы трагическими.
Из-за несчастных случаев при погружении в барокамеру пару раз в год попадают гражданские. Эта проблема становится все более актуальной, поскольку Эстония хочет развивать подводный туризм.