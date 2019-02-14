Российский биатлон лишили сотни миллионов

Спонсорское соглашение с изданием «Пари матч» СБР заключил в начале сезона, однако рекламировать СМИ во время международных соревнований он не может из-за отсутствия разрешения со стороны IBU. Российская сторона неоднократно обращалась в IBU с просьбой объяснить нежелание видеть издание спонсором организации, однако аргументированного ответа получено не было.

«Последний раз этот вопрос обсуждался на исполкоме IBU, который прошел 31 января. Как сообщил нам в письме временно исполняющий обязанности генерального секретаря IBU Мартин Кухенмайстер, наш запрос о спонсорском контракте с «Пари матч» был отклонен на основании дословно «очевидной путаницы в названии торговой марки.

Ни конституция IBU, ни другие нормативные документы не запрещают национальным федерациям иметь спонсорские соглашения с букмекерскими конторами. Есть только пункт, в котором говорится о том, что IBU принимает надлежащие меры для борьбы с нелегальными букмекерами в биатлоне.