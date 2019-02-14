Чт, 14.02.2019
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В МВД и МИД обсудят запрет на въезд российского сенатора в Эстонию

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Алексей Пушков.

ФОТО: Alexander Shalgin/Alexander Shalgin/TASS

Парламентская комиссия по иностранным делам в четверг, 14 февраля, обсудит подготовленный депутатом Рийгикогу Андресом Херкелем (Свободная партия) документ, предлагающий запретить въезжать в Эстонию российскому сенатору Алексею Пушкову и трем другим высокопоставленным лицам.

В заседании комиссии также примут участие представители МВД и Министерства иностранных дел, сообщили в пресс-службе Рийгикогу.

По мнению автора инициативы, к которой также присоединились депутаты Хенн Пыллуаас (EKRE) и Март Нутть (Isamaa), Алексей Пушков, представитель Госдумы Василий Пискарев, генерал Владимир Кулишов и контр-адмирал Сергей Станкевич поощряют и активно поддерживают агрессию Россию против украинских баз в Керченском проливе, передает Rus.err.

Если Рийгикогу поддержит инициативу Херкеля, то правительству будет сделано предложение ввести личные санкции против указанных лиц - то есть запретить им въезд в Эстонию и страны Шенгенского соглашения. 

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