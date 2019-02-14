В МВД и МИД обсудят запрет на въезд российского сенатора в Эстонию

В заседании комиссии также примут участие представители МВД и Министерства иностранных дел, сообщили в пресс-службе Рийгикогу.

По мнению автора инициативы, к которой также присоединились депутаты Хенн Пыллуаас (EKRE) и Март Нутть (Isamaa), Алексей Пушков, представитель Госдумы Василий Пискарев, генерал Владимир Кулишов и контр-адмирал Сергей Станкевич поощряют и активно поддерживают агрессию Россию против украинских баз в Керченском проливе, передает Rus.err.