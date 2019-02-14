Коваленко о рейде Языковой инспекции: нужно не наказывать, а поддерживать наших работников

«В ситуации, когда в Эстонии наблюдается острая нехватка рабочей силы, государство могло бы отказаться от предписаний и штрафов и сделать шаг навстречу и работникам, и работодателям. К примеру, торговые сети с большим трудом находят себе новый персонал, и что же мы видим в этой ситуации – вместо реальной помощи с изучением эстонского языка государство в лице Языковой инспекции держит работодателей и работников в постоянном напряжении», – отметила она.

«Постепенно ситуация улучшается – бесплатные курсы эстонского языка предлагают Фонд интеграции, Касса по безработице и Академия внутренних дел. Но желающих попасть на курсы намного больше, чем свободных мест», – заметила Анастасия Коваленко.

Более того, по ее словам, у половины прошедших курсы знание эстонского языка оказывается все равно недостаточным для работы. Еще одним проблемным местом является негибкая система языкового обучения – все больше людей прекращают на определенном этапе посещать курсы, которые зачастую проходят в рабочее время.

«Очевидно, что государству необходимо дальше думать над тем, как сделать курсы более удобными и доступными, чтобы люди смогли завершить начатое обучение. И вообще я считаю, что наша языковая политика в целом нуждается в пересмотре. Надо подготовить кадры, разработать методики, которые бы отвечали разным потребностям, обеспечить среду погружения. Очень важно, чтобы система языкового обучения была гибкой», – подчеркнула Коваленко.

По ее словам, сейчас же работники и работодатели оказываются между молотом и наковальней. С одной стороны – массовые проверки, предписания, предупреждения и штрафы, с другой стороны – законопроекты о многократном повышении штрафов за незнание эстонского языка.

«Как вы помните, в прошлом году консервативные партии вместе с двумя депутатами от Центристской партии инициировали законопроект об увеличении штрафов за незнание эстонского языка в 10 раз – с 640 до 6 400 евро. Вместо того, чтобы поддержать людей и помочь им одолеть наконец 14 падежей, некоторые политики решили выступить с новыми карательными мерами», – подчеркнула она.

«Да и какой сигнал подобными инициативами мы посылаем за рубеж? Кто же сюда соберется ехать, когда знание языка ставится превыше всего? Станут ли высокие штрафы для предпринимателей дополнительной мотивацией открывать бизнес в Эстонии? Едва ли», – подвела итог Коваленко.