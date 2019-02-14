Словенский судья сотворил историю Лиги чемпионов

Дамир Скомина, главный арбитр первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» – «Реал» (1:2), не засчитал гол амстердамцев в первом тайме после просмотра видеоповтора.
На 38-й минуте защитник «Аякса» Николас Тальяфико переиграл голкипера мадридцев Тибо Куртуа и открыл счет, однако словенский судья воспользовался системой VAR.
Скомина не засчитал взятие ворот, зафиксировав офсайд. Это первый в истории Лиги чемпионов случай использования видеоповтора.
УЕФА поменял судью на этот матч. Изначально были назначены польские судьи во главе с Шимоном Марчиняком, но затем Марчиняк возглавил бригаду VAR, а словенцев во главе со Скоминой назначили в поле.
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг был возмущен отменой гола своей команды:
"Это позор. Судьи дали нам несколько разных объяснений – помеха вратарю, офсайд.
Я видел повтор, но, возможно, нужно посмотреть еще один – под другим углом. Я не считаю, что это вне игры."