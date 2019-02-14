Новый тренд? Все больше жителей Эстонии заводят служебные романы

В опросе крупнейшего в Эстонии портала по трудоустройству CVKeskus.ee участвовали почти 2000 работников, из которых 46 процентов сказали, что они замечали или сами были вовлечены в романтические отношения с коллегами. Если сравнивать с предыдущими годами, то в 2017 году 17% респондентов признались, что были вовлечены в такого рода отношения на работе, а в прошлом году таких работников было уже 19%. Результаты последнего опроса показали, что доля тех, кто имеет опыт романтических отношений в офисе, увеличилась в этом году более чем на пятую часть (21%).

Кто больше всего в Эстонии открыт романтическим отношениям на работе?

Выяснилось, что более чем у четверти руководящих работников (26%) и более чем у пятой части работников ассистирующей области (22%) имеется опыт свиданий с кем-нибудь из коллег. За ними следуют работники сферы транспорта и логистики (17%) и работники финансового сектора. Как следует из результатов опроса, меньше всего на свидания с коллегами ходят работники ИТ-сферы, среди всех опрошенных такой опыт имеет менее десятой части респондентов (9%).

Если сравнивать отдельно мужчин и женщин, то дам приглашают на свидания в два раза чаще. Представительницы прекрасного пола чаще обращают внимание на служебные романы среди своих коллег, то есть в качестве стороннего наблюдателя – 28% женщин замечали романтические отношения в офисе. Возраст играет важную роль в том, будут ли замечены коллегами амурные отношения – чем моложе коллектив, тем сильнее это заметно. Целых 65% респондентов в возрасте 30 лет и моложе замечали более теплые отношения, чем обычно, между кем-то из коллег.

Учитывая то обстоятельство, что почти половина работников в Эстонии работают сверхурочно, вовсе не удивительно, что столько сотрудников имеют опыт романтических отношений на службе. Ведь на работе мы проявляем свои самые лучшие качества, поэтому очевидно, что если в обществе коллег мы проводим большую часть своего времени бодрствования, то служебный роман может разгореться очень быстро.

Сотрудники каких сфер деятельности ходят с коллегами на свидания?