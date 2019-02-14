Букмекеры: работу Вакра признают плагиатом, но политик не откажется от предвыборной гонки

Несмотря на разгоревшийся вокруг этого скандал, по оценке портала, Вакра по состоянию на 17 февраля все же останется в списке кандидатов на выборах в Рийгикогу. Вероятность того, что политик снимет свою кандидатуру и до 1 марта уйдет из Социал-демократической партии, составляет лишь 17%.