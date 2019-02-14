Чт, 14.02.2019
Если бы вы и Рейнсалу сказали: как замечательно, что русские, проживающие в нашей стране, ценят и уважают свой язык и культуру, от этого было бы пользы для интеграции намного больше. Михаил Кылварт
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Тюремный футбол: томящаяся в застенках звезда футбола сыграет против сокамерников

Тюремный футбол: томящаяся в застенках звезда футбола сыграет против сокамерников

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 11, 2018: Russian footballer Pavel Mamaev during a hearing into criminal cases against him and footballer Alexander Kokorin at Moscow's Tverskoi District Court. On October 8, 2018, the football players hit a Russian Industry and Trade Ministry official Denis Pak with a chair in a cafe and attacked a driver of Channel One journalist Olga Ushakova by the Peking Hotel in central Moscow. Artyom Geodakyan/TASS

ФОТО: Artyom Geodakyan / Artyom Geodakyan/TASS

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал "Спорт-Экспрессу" о формате завтрашнего футбольного матча в СИЗО «Бутырка» с участием игрока.

Две команды, составленные из заключенных, проведут поединок, с каждой стороны – по шесть человек, 5 полевых и 1 вратарь.

Формат – 2 тайма по 20 минут с небольшим перерывом, чтобы уложиться в час, отведенный на прогулочное время.

"Подобное мероприятие в таком формате проводится впервые, мне кажется, это знаковое событие для всех лиц, находящихся под стражей в «Бутырке». Возможно, данный опыт распространится и на другие следственные изоляторы. прогулочный дворик не подходит для такого мероприятия по размеру – слишком мал. Для матча выделят плац, который более-менее позволяет провести мини-игру. Возможно, в дальнейшем в прогулочных двориках СИЗО предусмотрят возможность проводить спортивные игры, я имею в виду футбол, волейбол, баскетбол и прочие активные виды спорта, связанные с двигательной нагрузкой", – сказал адвокат.

14 февраля клуб Мамаева, «Краснодар», примет немецкий «Байер» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее суд продлил Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину срок содержания под стражей до 8 апреля.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ