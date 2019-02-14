Тюремный футбол: томящаяся в застенках звезда футбола сыграет против сокамерников

"Подобное мероприятие в таком формате проводится впервые, мне кажется, это знаковое событие для всех лиц, находящихся под стражей в «Бутырке». Возможно, данный опыт распространится и на другие следственные изоляторы. прогулочный дворик не подходит для такого мероприятия по размеру – слишком мал. Для матча выделят плац, который более-менее позволяет провести мини-игру. Возможно, в дальнейшем в прогулочных двориках СИЗО предусмотрят возможность проводить спортивные игры, я имею в виду футбол, волейбол, баскетбол и прочие активные виды спорта, связанные с двигательной нагрузкой", – сказал адвокат.