В Норвегии оползень сошел на жилой дом, погиб человек

Rus.Postimees.eeЗа рубежомВ Норвегии оползень сошел на жилой дом, погиб человекВ Норвегии оползень сошел на жилой дом, погиб человекrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии17 февраля 2019, 9:53Norra politsei ja päästetöötajad.ФОТО: NTB SCANPIX / REUTERS/ScanpixВчера, 16 февраля, в Норвегии оползень сошел на дом, один человек погиб, сообщает Postimees со ссылку на Службу спасения.Несчастный случай произошел в Оркдале. По данным полиции, в доме находились два человека. Одному из них удалось выбраться и позвать на помощь.Полицейские с собаками через несколько часов нашли оставшегося в доме человека мертвым.Длина оползня была 70 метров, а ширина — 30 метров. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариинорвегияоползень