Вс, 17.02.2019
В мире всегда найдутся "добрые" друзья, которые при первой возможности подставят тебе подножку. Райнер Вакра

В Норвегии оползень сошел на жилой дом, погиб человек

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Norra politsei ja päästetöötajad.

ФОТО: NTB SCANPIX / REUTERS/Scanpix

Вчера, 16 февраля, в Норвегии оползень сошел на дом, один человек погиб, сообщает Postimees со ссылку на Службу спасения.

Несчастный случай произошел в Оркдале. По данным полиции, в доме находились два человека. Одному из них удалось выбраться и позвать на помощь.

Полицейские с собаками через несколько часов нашли оставшегося в доме человека мертвым.

Длина оползня была 70 метров, а ширина — 30 метров.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ