В День независимости по всей Эстонии пройдет трогательный флешмоб: сделаем это ровно в 20:19!

«Давайте всей страной посвятим минуту своего времени тому, чтобы обнять близких и поблагодарить их таким образом за проведенное вместе с нами время», - сказал руководитель организационной команды ЭР100 Яанус Рохумаа на состоявшемся сегодня брифинге для прессы, на котором был сделан обзор мероприятий по случаю годовщины Эстонской Республики.

«В юбилейном году мы поблагодарили друг друга и обнялись в 20:18, в этом году – в 20:19, а в следующем сделаем это в 20:20 и так далее, на минуту позже, в каждый последующий год. Как и в прошлом году, торжественный прием президента будет прерван на минуту и в этом году, чтобы его участники смогли объятиями выразить друг другу благодарность», – добавил Рохумаа.