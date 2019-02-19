Прогноз на неделю: зима пока не сдается

В ночь на четверг облачность начиная с запада рассеется. На востоке страны небольшие снегопады, к утру прекратятся. Ветер северо-западный и северный, 7-13, порывами до 15, на островах и побережье порывами до 20 м/сек, к утру уляжется. Температура воздуха 3-8 градусов мороза. Днем солнечная погода без осадков. Ветер северных направлений, 5-11, на северном побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, во второй половине дня похолодает.

В ночь на пятницу ясная погода без осадков. Ветер северных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха 8-13, на побережье местами 4 градуса мороза. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северных направлений, 2-7 м/сек, вечером начиная с запада подует западный и юго-западный. Температура воздуха 2-8 градусов мороза.