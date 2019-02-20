Rus.Postimees.eeТаллиннФото: облицовка банка DNB рухнула на тротуарФото: облицовка банка DNB рухнула на тротуарrus.postimees.ee Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии20 февраля 2019, 15:24Сильный ветер сорвал облицовку с находящегося напротив Торнимяэ здания банка DNB, которая рухнула на дорожное покрытие. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают спасатели, сообщает Postimees. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарииdnbбанкветер