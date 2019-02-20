Чт, 21.02.2019
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Полиция обратилась к водителям Эстонии

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Сложные условия на дороге.

ФОТО: Maarja Värv

Условия на дорогах местами сложные, поэтому полиция просит водителей транспортных средств не спешить, избегать обгонов и внезапных маневров и соблюдать необходимую дистанцию.

Если днем в некоторых регионах Эстонии была оттепель, шел дождь и мокрый снег, то сейчас температура упала ниже нуля. На дорогах гололедица, местами метель, которая может ограничивать видимость.

Полиция рекомендует учитывать при вождении переменчивые погодные и дорожные условия во избежание аварий. В текущих условиях это означает снижение скорости, соблюдение дистанции и избегание внезапных маневров.

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