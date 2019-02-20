Полиция обратилась к водителям Эстонии

Условия на дорогах местами сложные, поэтому полиция просит водителей транспортных средств не спешить, избегать обгонов и внезапных маневров и соблюдать необходимую дистанцию.
Если днем в некоторых регионах Эстонии была оттепель, шел дождь и мокрый снег, то сейчас температура упала ниже нуля. На дорогах гололедица, местами метель, которая может ограничивать видимость.
Полиция рекомендует учитывать при вождении переменчивые погодные и дорожные условия во избежание аварий. В текущих условиях это означает снижение скорости, соблюдение дистанции и избегание внезапных маневров.