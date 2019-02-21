В Мельбурне появилась новая достопримечательность: внезапно ставшее розовым озеро

Эксперты уже успокоили население - это не вызвано сбросом ядовитых веществ с промышленных предприятий, сообщает NEWSru со ссылкой на телеканал 9News.

Pretty in Pink! The lake behind me, that is. Westgate Park Lake is attracting crowds with its latest colour change. What makes the water turn a shade of salmon (or is that cerise?)? Details soon on ⁦@9NewsMelb⁩. pic.twitter.com/HB2Lnux8ax — Seb Costello (@SebCostello9) 21 февраля 2019 г.

Необычный цвет водоема обусловлен цветением водорослей, которые вырабатывают бета-каротин. Это происходит в сочетании нескольких факторов - высоких температур, большом количестве солнечного света и при отсутствие осадков, что приводит к повышению концентрации соли в воде, отмечает австралийская вещательная корпорация ABC.

That special time of the year where Westgate Park’s pink algae lake is retweeted around the world. This was a wasteland before being transformed by volunteers. @theheraldsun @cityofmelbourne @latimes pic.twitter.com/jmKBI54z6x — Brian Wilson (@ietsystems) 20 февраля 2019 г.

Its that time of the year again the insta-famous salt lake in Westgate Park, in Port Melbourne below the Westgate Bridge, has turned bright pink again due to a perfect mix of high temperatures, sunlight and low rainfall. 💕



More info https://t.co/fTHl9YMRDa@Parks #pinklake pic.twitter.com/7IV8tbSs22 — Melbourne with Kidz (@Melbourne_Kidz) 16 февраля 2019 г.

Впервые это рукотворное озеро стало розовым в декабре 2012 года. С того времени необычное явление наблюдается почти каждое лето, которое в Австралии начинается в декабре. Однако людям все-таки советуют избегать контакта с водой в этом водоеме.