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В Мельбурне появилась новая достопримечательность: внезапно ставшее розовым озеро
Фото и видео!

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В австралийском Мельбурне неожиданной достопримечательностью стало внезапно порозовевшее соленое озеро в парке Уэстгейт.

ФОТО: Handout / AFP

В австралийском Мельбурне неожиданной достопримечательностью, к которой потянулись иностранные туристы и местные жители, стало внезапно порозовевшее соленое озеро в парке Уэстгейт.

Эксперты уже успокоили население - это не вызвано сбросом ядовитых веществ с промышленных предприятий, сообщает NEWSru со ссылкой на телеканал 9News.

Необычный цвет водоема обусловлен цветением водорослей, которые вырабатывают бета-каротин. Это происходит в сочетании нескольких факторов - высоких температур, большом количестве солнечного света и при отсутствие осадков, что приводит к повышению концентрации соли в воде, отмечает австралийская вещательная корпорация ABC.

Впервые это рукотворное озеро стало розовым в декабре 2012 года. С того времени необычное явление наблюдается почти каждое лето, которое в Австралии начинается в декабре. Однако людям все-таки советуют избегать контакта с водой в этом водоеме.

В Австралии встречается достаточно много розовых соленых озер. В штатах Виктория и Западная Австралия на некоторых из них добывают соль и выращивают водоросли для получения в промышленных масштабах пищевого красителя бета-каротина. Кроме того, они обеспечивают поток туристов. Одним из самых известных является озеро Лагуна-Хатт в Западной Австралии, видео с которого неизменно собирают огромное количество просмотров в соцсетях:

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