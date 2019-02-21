Ученые: эти десять больших городов могут стать непригодными для жизни через 80 лет

Пока научные прогнозы последствий климатических изменений становятся всё точнее, угрозы в виде небывалых штормов, катастрофических наводнений, волн жары и засух становятся все более ярко выраженными и все более пугающими, пишет Business Insider.
Межгосударственный совет по климатическим изменениям (IPCC) предсказал, что к 2040 году глобальный уровень температуры может подняться на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриальных уровней: это граница для наступления серьезных эффектов климатических изменений. Температуры могут подняться еще выше к концу века, знаменуя для некоторых зон катастрофы.
Города, в которых привычны наводнения или тепловые волны, могут переживать в будущем более серьезные и потенциально опасные погодные условия. Понимая это, ученые начали точно указывать места, жизнь в которых может стать невыносимой для людей к 2100 году.
В этих десяти городах скоро может стать тяжело поддерживать привычную человеческую жизнь. В основном, на этих территориях уже наблюдаются эффекты климатических изменений.
Майами, город более чем с 3,3 миллиона жителей, может столкнуться лицом к лицу с катастрофическим наводнением к 2100 году
В исследовании, опубликованном в 2016 году в журнале Nature Climate Change, Мэтью Хауэр изучил риск повышения уровня моря в континентальной части США.
Он заметил, что с 2010 года по 2100 год более чем 13 миллионов людей могут стать жертвами повышения уровня моря на шесть футов (примерно 183 см - прим. ред.). Около четверти из этих людей живут в округах Майами-Дейд и Броуард во Флориде.
При таком катастрофическом развитии событий Майами может не успеть подготовиться на должном уровне, сказал Хауэр Business Insider. «Мой рост шесть футов, - сообщил он. - Уровень воды будет таким же высоким, как я».
Новый Орлеан тоже может стать «подводным»
В исследовании Хауэра также упоминался Новый Орлеан: как один из самых уязвимых перед наводнением городов в США.
Более ста тысяч жителей Нового Орлеана, примерно треть населения города, может оказаться в зоне затопленения, если уровень моря поднимется лишь на 3 фута (приблизительно 92 см - прим. ред.).
«Если к этому прибавить штормовые приливы, внезапные наводнения и все другие события того же порядка, - сказал Хауэр, - то число людей, которых это затронет, значительно вырастет».
Чикаго может увидеть ещё одну губительную волну жары в любой момент
Согласно Ричарду Руду, климатологу из Мичиганского университета, Чикаго - это одна из самых серьёзных тепловых зон в Америке.
В 1995 году город стал свидетелем опасной тепловой волны, которая убила более 700 человек. К тому моменту температура на улице достигла 106 градусов по Фаренгейту (около 41 градуса по Цельсию - прим. ред.), а температура на влажного термометра, который показывает жару, так и уровень влажности, достигла 85 градусов по Фаренгейту. В результате исследований было установлено, что воздействие на тело температуры выше 95 градусов (35 по Цельсию) может стать фатальным, поскольку человеческое тело больше не сможет охлаждать себя.
По словам Руда, тепловая волна такой же силы может снова накрыть Чикаго в любой момент, так как летом в городе часты высокая влажность и регулярная континентальная жара.
Летние температуры в Дубае, ОАЭ, могут достигнуть 113 градусов по Фаренгейту после 2070 года
Исследование 2015 года ученых Массачусетского технологического института определило Персидский залив как «региональную горячую точку», где климатические изменения могут угрожать жизни людей.
Исследование показало, что такие города залива, как Дубай, увидят летние температуры около 113 градусов по Фаренгейту (45 по Цельсию) уже после 2070 года. Впоследствии температура на влажном термометре может превышать фатальный предел, 95 градусов (35 по Цельсию), раз в каждые десять или двадцать лет.
В блоге австралийского новостного сайта в 2016 году некоторые жители Дубая описывали, как они стараются не выходить на улицу в период с июня по сентябрь.
«Когда выходишь на улицу из хорошей комнаты с кондиционером, как будто открываешь дверь духовки и стоишь слишком близко к ней, - рассказал один из жителей города. - Горячий воздух немедленно ударяет по тебе».
Дневные температуры в Абу-Даби, ОАЭ, могут стать непереносимыми
Исследование из Массачусетского технологического института также включило Абу-Даби в список городов, которые наиболее уязвимы перед аномальной жарой.
Всего лишь через полвека самые высокие зарегистрированные температуры в Абу-Даби станут отнюдь не единичными случаями, отметили исследователи.
Самая высокая записанная в регионе температура равна 126 градусам по Фаренгейту (52,2). Жителей города такой уровень жары ожидает уже к 2070 году.
Шанхай почувствует экстремальную жару в 2070-2100 годах
Великая Китайская равнина, являющаяся домом для 400 миллионов жителей, может стать свидетелем самых опасных тепловых волн на планете к концу века.
Опубликованное в 2018 году исследование Nature Communication выяснило, что жители территории могут ожидать несколько значительных тепловых волн в период от 2070 года до 2100 года.
Шанхай, третий город по численности населения в мире примерно с 25 миллионами жителей, может стать одним из самых затронутых жарой городов. Исследователи выяснили, что в течение 30 лет произойдет как минимум пять случаев, когда температура превысит критическую отметку (95 градусов по Фаренгейту).
Смог в Пекине может стать угрозой для жизни в городе
Пекин также расположен на территории Великой Китайской равнины. Местоположение города делает его уязвимым для вспышек жары.
Подобно многим китайским городам, Пекин это большой источник парниковых газов, которые также являются одной из причин загрязнения воздуха. Город известен частыми «приступами» смога, которые заставляют местных жителей носить маски.
Загрязнение более смертоносно, чем курение, и убивает в 15 раз больше людей, чем войны и насилие вместе взятые. Исследование установило, что в 2015 году девять миллионов людей умерло преждевременно от болезней, связанных с загрязнением. Эта цифра составляет 16% смертей во всём мире.
Жара и смог подстерегают и жителей Нью-Дели
Экстремальные температуры в Дели похожи на те, что наблюдаются в Пекине и Шанхае. Смог может вызвать кожную сыпь, тошноту и головные боли, тогда как некоторые люди могут потерять сознание от солнечного удара.
Анализ, проведенный в 2017 году, показал, что температуры на влажном термометре в таких городах Южной Азии, как Дели, могут достигнуть 95 градусов по Фаренгейту к 2100 году. Подобный вариант развития событий будет осуществляться каждые 25 лет.
Около 2% населения Индии сейчас подвержено влиянию экстремальной температуры в 90 градусов. Этот процент может увеличиться примерно до 70% к концу века.
Подъем уровня моря угрожает Дакке, Бангладеш
Бангладеш является одной из самых уязвимых перед климатическими изменениями стран.
В стране не только часто наблюдаются волны жары, но ей приходится и бороться с разрушительными наводнениями. Наводнения летом 2017 года затронули более восьми миллионов жителей Бангладеша, убили 140 человек и повредили 700 тысяч домов.
Наводнения также захватывают доступную землю. Эрозия речных берегов в Бангладеш ежегодно заставляет мигрировать до 200 тысяч человек. Межгосударственный совет по климатическим изменениям (IPCC) установил, что страна может потерять до 20% своих территорий из-за повышения уровня моря всего на 3 фута.
«Повышение уровня моря в Бангладеш уже ощутимо, - сказал Руд. - Чем выше будет становится штормовая волна, тем больше будет проблем, потому что там так много жителей».
Многие климатические беженцы в Бангладеш бегут в Дакку из деревень, однако город все еще уязвим перед наводнениями, особенно в сезон муссонов.
Лагос, Нигерия, растет быстрыми темпами, несмотря на надвигающуюся опасность повышения уровня моря
Население Лагоса быстро растёт, но город становится все более уязвимым перед повышением уровня моря.
По словам Хаусера, Лагос в особенности подвержен наводнениям, так как он находится в низине, в дельте реки. В 2016 году исследователи предположили, что в Лагосе может погибнуть до 260 тысяч человек в течение следующих десяти лет.
По мнению Руда, участившиеся наводнения и экстремальная погода в таких городах, как Лагос, могут не позволить территориям легко восстановиться после таких бедствий.
Однако и он, и Хаусер считают, что последствия климатических бедствий можно смягчить с помощью грамотного планирования и инфраструктуры.
«Шанс попасть в аварию в любой поездке на машине довольно низок, но мы все же пристегиваем ремни безопасности, - сказал Хаусер. - Шанс того, что вы умрете в каком-то конкретном году, довольно низок, но все же вы предпочитаете застраховать свою жизнь».
Точно так же города должны готовиться к растущим температурам и уровню моря, сказал он.
«Есть много примеров, когда люди готовились к таким экстренным случаям жары и смогли их пережить, - утверждает Руд. - Для меня вопрос состоит в этом: неужели они становятся настолько привычными, что к ним не стоит готовиться?»