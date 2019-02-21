Ученые: эти десять больших городов могут стать непригодными для жизни через 80 лет

Межгосударственный совет по климатическим изменениям (IPCC) предсказал, что к 2040 году глобальный уровень температуры может подняться на 1,5 градуса по Цельсию выше доиндустриальных уровней: это граница для наступления серьезных эффектов климатических изменений. Температуры могут подняться еще выше к концу века, знаменуя для некоторых зон катастрофы.

Города, в которых привычны наводнения или тепловые волны, могут переживать в будущем более серьезные и потенциально опасные погодные условия. Понимая это, ученые начали точно указывать места, жизнь в которых может стать невыносимой для людей к 2100 году.

В этих десяти городах скоро может стать тяжело поддерживать привычную человеческую жизнь. В основном, на этих территориях уже наблюдаются эффекты климатических изменений.

Майами, город более чем с 3,3 миллиона жителей, может столкнуться лицом к лицу с катастрофическим наводнением к 2100 году

Современный Майами. ФОТО: Erich Teister / PantherMedia / Erich Teister

В исследовании, опубликованном в 2016 году в журнале Nature Climate Change, Мэтью Хауэр изучил риск повышения уровня моря в континентальной части США.

Он заметил, что с 2010 года по 2100 год более чем 13 миллионов людей могут стать жертвами повышения уровня моря на шесть футов (примерно 183 см - прим. ред.). Около четверти из этих людей живут в округах Майами-Дейд и Броуард во Флориде.

При таком катастрофическом развитии событий Майами может не успеть подготовиться на должном уровне, сказал Хауэр Business Insider. «Мой рост шесть футов, - сообщил он. - Уровень воды будет таким же высоким, как я».

Новый Орлеан тоже может стать «подводным»

Новый Орлеан после урагана Катрина. ФОТО: Brian Nolan / PantherMedia / Brian Nolan

В исследовании Хауэра также упоминался Новый Орлеан: как один из самых уязвимых перед наводнением городов в США.

Более ста тысяч жителей Нового Орлеана, примерно треть населения города, может оказаться в зоне затопленения, если уровень моря поднимется лишь на 3 фута (приблизительно 92 см - прим. ред.).

«Если к этому прибавить штормовые приливы, внезапные наводнения и все другие события того же порядка, - сказал Хауэр, - то число людей, которых это затронет, значительно вырастет».

Чикаго может увидеть ещё одну губительную волну жары в любой момент

Чикаго ФОТО: Vichaya Kiatying-Angsulee/PantherMedia / Vichaya Kiatying-Angsulee

Согласно Ричарду Руду, климатологу из Мичиганского университета, Чикаго - это одна из самых серьёзных тепловых зон в Америке.

В 1995 году город стал свидетелем опасной тепловой волны, которая убила более 700 человек. К тому моменту температура на улице достигла 106 градусов по Фаренгейту (около 41 градуса по Цельсию - прим. ред.), а температура на влажного термометра, который показывает жару, так и уровень влажности, достигла 85 градусов по Фаренгейту. В результате исследований было установлено, что воздействие на тело температуры выше 95 градусов (35 по Цельсию) может стать фатальным, поскольку человеческое тело больше не сможет охлаждать себя.