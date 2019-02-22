Исследование: в Эстонии были цунами и землетрясения

По словам геолога Тартуского университета Кайри Пылдсаар, по рисунку на камнях можно определить, какие катаклизмы или изменения происходили в этом месте. Так, в окаменелостях под Палдиски, возраст которых насчитывает примерно 450 миллионов лет, узоры были сформированы землетрясением силой до 7 баллов, а в соседней Латвии обнаружились следы некогда прошедших волн цунами, сообщила "Актуальная камера".

"К сожалению, их нельзя разглядеть на поверхности, но мы можем извлечь образцы при помощи бура, и на площади нескольких тысяч квадратных метров можно отметить деформированный слой, который был создан цунами, мы предполагаем, что волна возникла от упавшего на Землю метеорита", - рассказала Пылдсаар.