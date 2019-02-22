Исследование: в Эстонии были цунами и землетрясения

Кайри Пылдсаар, защищая свою докторскую диссертацию, изучала рисунок осадочных пород и нашла доказательства того, что 500 млн лет назад на территории Эстонии случались землетрясения и цунами, пишет Rus.err.
По словам геолога Тартуского университета Кайри Пылдсаар, по рисунку на камнях можно определить, какие катаклизмы или изменения происходили в этом месте. Так, в окаменелостях под Палдиски, возраст которых насчитывает примерно 450 миллионов лет, узоры были сформированы землетрясением силой до 7 баллов, а в соседней Латвии обнаружились следы некогда прошедших волн цунами, сообщила "Актуальная камера".
"К сожалению, их нельзя разглядеть на поверхности, но мы можем извлечь образцы при помощи бура, и на площади нескольких тысяч квадратных метров можно отметить деформированный слой, который был создан цунами, мы предполагаем, что волна возникла от упавшего на Землю метеорита", - рассказала Пылдсаар.
Точно определить причину катаклизмов невозможно, но можно сказать, что землетрясения и цунами и в глубокой древности не были частым явлением, и в этом отношении территория современной Эстонии всегда была достаточно спокойным регионом.