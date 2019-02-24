Галерея и видео: на Тоомпеа торжественно поднят государственный флаг

Речь спикера Рийгикогу Эйки Нестора в полном объеме

Приветствую и желаю прекрасного праздничного дня всем присутствующим на поднятии флага здесь, на склонах Тоомпеа, и наблюдающим за церемонией из дома. Сегодня нашему свободному государству исполняется 101 год. 101 – это замечательное число. Но сегодня у нас есть и другая причина для радости: ровно тридцать лет назад, 24 февраля, в День независимости Эстонии флаг вновь воспарил над башней Длинный Герман. Так было и так будет впредь.

Дорогие соотечественники! Эстонское государство сильно́, когда мы верим в него. Верим в него так, как это делают тысячи певцов, танцоров и участников торжеств, которые этим летом захватят нас своим творчеством на юбилейном певческом празднике. Или как это сделают в этом году участники Всемирных дней культуры ESTO, которые соберутся здесь со всех уголков земного шара. Они знают, что Эстонская Республика – это не бабушкины воспоминания или сказка из детства. Это – место, которое бережет и уважает их. И если кто-то из них за несколько лет не смог побывать дома, в Эстонии, то не стоит удивляться, что они испытывают искреннюю радость от увиденного. Они верят в Эстонию.

Но верьте в Эстонию и так, как верят в нее те девочки и мальчики, которые сегодня утром пришли сюда со своими мамами и папами, чтобы поднять флаг и спеть гимн. И верьте в Эстонию как те бабушки и дедушки, которые с трудом поют гимн вместе с внуками, потому что на глаза у них наворачиваются слезы. Песня не выходит, но сердце ликует от радости и понимания, что жизнь прошла не зря. Свобода – наибольшее, что можно подарить своим детям.

Верьте в Эстонию, которая полна смеха и уважения. Понимания и созидания. Свободы и уважительных слов. Заботы и деловитости. Ожидания Рождества и предпраздничного волнения на Иванов день. Верьте в страну, где есть печальные воспоминания и радостные ожидания. Где люди испытывают любовь и радость, работая вместе. Где звучит красивый эстонский язык и где все чувствуют себя как дома. Верьте в Эстонию, где каждый может быть тем, кем хочет. Свободным человеком в свободной стране.