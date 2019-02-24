Ищите свое фото! Стали доступны фотографии со столетнего юбилея ЭР

Людей просили запечатлеть то, что они делали 24 февраля 2018 года в час дня. Снимки нужно было делать в течение минуты.

По словам организаторов акции, таким образом получается обзорная фотография, на которой видно, как жители Эстонии живут и празднуют. На снимках, сделанных в Эстонии и других уголках мира, можно увидеть события этой минуты с самых разных ракурсов.

Eesti Minut - гражданская инициатива, которая в первый раз прошла в 95-й День независимости ЭР, тогда было собрано 7500 фотографий. В день столетнего юбилея было собрано уже 13 800 снимков. Каждый участник мог прислать одно фото.