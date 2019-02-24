Пн, 25.02.2019
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Ищите свое фото! Стали доступны фотографии со столетнего юбилея ЭР

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Столетний юбилей Эстонии.

ФОТО: MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA

Сайт eestiminut.ee сегодня опубликовал снимки, собранные в ходе общегосударственной акции, которые были сделаны ровно год назад, когда отмечался столетний юбилей Эстонской Республики, передает Postimees.

Людей просили запечатлеть то, что они делали 24 февраля 2018 года в час дня. Снимки нужно было делать в течение минуты.

По словам организаторов акции, таким образом получается обзорная фотография, на которой видно, как жители Эстонии живут и празднуют. На снимках, сделанных в Эстонии и других уголках мира, можно увидеть события этой минуты с самых разных ракурсов.

Eesti Minut - гражданская инициатива, которая в первый раз прошла в 95-й День независимости ЭР, тогда было собрано 7500 фотографий. В день столетнего юбилея было собрано уже 13 800 снимков. Каждый участник мог прислать одно фото.

Сначала фотографии будут доступны на портале в течение года, затем их отправят также в Эстонский национальный музей, где сохранять на память будущим поколениям.

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